¿Qué le pasó a Aventura? Romeo Santos anuncia su regreso con gira Cerrando Ciclos.

Aventura y Romeo Santos volverán a compartir escenario este 2024 y los fans están sumamente emocionados; sí, el pasado regresa, pero solo para Cerrar Ciclos.

Así lo dio a conocer Romeo Santos en su cuenta de Instagram donde compartió los lugares y las fechas de su gira Cerrando Ciclos junto a Aventura.

Gira que pasará por ciudades de Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, México no está incluido.

Meses antes del confinamiento por Covid-19, Aventura y Romeo Santos se reunieron para la gira Inmortal, la cual recaudó 25,8 millones entre febrero y marzo del 2020.

Las cifras reportadas por Billboard Boxscore lo dejaron claro, Aventura y Romeo Santos, juntos, es garantía de éxito por lo que negarse a compartir escenario sería un fatal error que estamos seguros no quieren cometer.

Como si nos hubieran escuchado, hoy Romeo Santos, de 42 años de edad, decide iniciar un nuevo tour junto al grupo musical que a muchos mexicanos nos presentó la bachata.

No obstante, advierte que será el adiós pues el nuevo proyecto servirá para Cerrar Ciclos.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”

Romero Santos. Comunicado