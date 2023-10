La canción de Danna Paola y Steve Aoki ‘Paranoia’, donde vuelve a cantar en inglés, ya está disponible.

‘Paranoia’ de Danna Paola y Steve Aoki -de 45 años de edad- se estrenó en plataformas de música en streaming y YouTube el 28 de septiembre.

El sencillo llega casi 6 meses luego de que Danna Paola -de 28 años de edad- y Steve Aoki dieran a conocer en redes sociales su colaboración.

A través de cuentas oficiales en redes sociales, Danna Paola recordó que su canción con Steve Aoki, ‘Paranoia’, ya está disponible.

Paranoia de Danna Paola y Steve Aoki fue anunciada a principios de abril, y tuvo un preestreno en junio durante el Tomorrowland 2023, festival musical dónde los artistas se presentaron juntos.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado 28 de septiembre que la canción en donde la mexicana donde vuelve a cantar en inglés se estrenó de manera oficial.

“No hay nadie que me haga llegar como tú….. PARANOIA. Steve Aoki our new song OUT NOWWWW!!”

Danna Paola