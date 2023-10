Uno de los momentos más esperados de la pelea de Canelo vs Charlo, era la intepretación del Himno Nacional Mexicano por parte de Danna Paola.

Fue el mismo Canelo Álvarez quien en su momento confirmó que Danna Paola cantaría el Himno Nacional Mexicano, señalando que era un honor tenerla en la pelea.

Desde ese momento, fans de la cantante y actriz esperaron con ansias verla en los minutos previos al combate, esperando que diera todo de sí ante tan importante empresa.

Tras esto y la buena respuesta de la gente ante su interpretación, Danna Paola lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram sobre lo sucedido.

En su mensaje en Instagram, Danna Paola menciona que intepretar el Himno Nacional Mexicano fue un gran logro personal, pues era uno de sus más grandes miedos.

Danna Paola acepta que rechazó en varias ocasiones cantar el Himno Nacional Mexicano debido al miedo que le daba no hacerlo bien, al qué dirán si se equivocaba.

Sin embargo, se armó de valor y tomó la oportunidad que le brindó el Canelo, haciendo todo un proceso de confianza, seguridad y preparación.

Para ella fue un acto de amor puro y se siente orgullosa de haberlo logrado; además agradeció al Canelo por acompañarla y darle todo su apoyo en ese momento.

La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, x miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE

Danna Paola