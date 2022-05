Recientemente Bad Bunny estrenó su nuevo álbum que incluye referencias a Alejandro Sanz y destacan canciones como ‘Otro atardecer’, la colaboración con The Marías, que guarda un secreto en su letra.

La canción ‘Otro atardecer’, aunque tiene una letra un tanto inocente habla sobre diversos temas en torno a una pareja que tuvo una relación de un día.

Aunque ‘Otro atardecer’, resulta tener un ritmo alternativo muy apegado al de la banda The Marías, la letra resulta guarda sienta melancolía.

Al igual que la canción Moscow Mule la colaboración de Bad Bunny y The Marías tiene un mensaje profundo dentro de su letra. ¿'Otro atardecer’ habla sobre un encuentro sexual de una noche?

‘Otro atardecer’, la colaboración entre Bad Bunny y The Marías ¿Habla sobre un encuentro sexual de una noche de una pareja?

La canción de Bad Bunny y The Marías tiene un ritmo un tanto alternativo que nos hace perdernos en una historia entre dos amantes que se conocieron en una noche de fiesta.

‘Otro atardecer’, es la canción número 17 del álbum ‘Un verano sin ti’, y destaca por ser una canción con una historia melancolica

La letra incluye versos que insinúan un encuentro sexual de una noche entre una pareja, además se incluyen doble sentidos dentro de la canción. Incluso pareciera hablar de una relación pasada de Bad Bunny.

Bad Bunny (Daniel DeSlover / Daniel DeSlover / Reuters)

La letra de ‘Otro atardecer’ incluye dobles sentidos y habla desde la melancolía de un encuentro sexual de una noche

Su letra esconde incluye dobles sentidos: “Aún quedan dos botellas de vino, de vino. Por si se juntan nuestro’ camino, camino "

El coro principal de The Marías nos hablan desde la perspectiva de la mujer quien sostiene un encuentro romántico de una noche “Y no hay que encontrar el atardecer. Hay mucho de mí que te faltó conocer”

Bad Bunny menciona la despedida en la canción donde se pregunta así mismo porque se fue la mujer “Oh, oh, mami, dime por qué te fuistе”

Además otra parte de la canción menciona que el hombre no quiere alejarse de esa relación “Hoy sí o sí yo me quedo en un cuarto que no es mío. Déjame acariciarte hasta quedarno’ dormido’

Bad Bunny en TikTok (TikTok/badbunny)

La canción ‘Otro atardecer’ guarda un ritmo muy interesante

La colaboración entre Bad Bunny y The Marías resulta tener uno de los ritmos más interesantes dentro del nuevo albúm ‘Un verano sin ti’

Te compartimos la letra completa de la canción e ‘Otro atardecer’:

Aquí se menciona el rompimiento de la relación de dos desconocidos:

“Aún quedan dos botellas de vino, de vino

Por si se juntan nuestro’ camino, camino

Y no hay que encontrar el atardecer

Hay mucho de mí que te faltó conocer”

En este verso se menciona sobre la despedida y los momentos que la pareja vivieron juntos, pese a que solo fue un encuentro sexual de una noche.

“Si la vida me da de nuevo el placer

Voy a volverte a besar como aquella ve’ que el sol se escondió

Mientras la noche llegaba

No sé qué sucedió pero me perdí en tu mirada

Eh, eh, eh, eh

Oh, oh, mami, dime por qué te fuistе

Ey, ey, oh, oh, mami, dime qué tú me hicistе

Que pasa el tiempo y no te olvido

Búscame, ya estoy vestido

Hoy sí o sí yo me quedo en un cuarto que no es mío

Déjame acariciarte hasta quedarno’ dormido’”

En este verso hay varios dobles sentidos muy tipicos del idioma español, que a forma de chiste desarrollan la historia:

“Yo haciéndote cosas nueva’ y tú improvisando gemido’

Eh, eh, eh, eh

Tú a mí me gusta’ más que el dinero, eh, eh, eh

Quiero que te vengas tú primero

A vece’ me pregunto qué será de tu vida

Ojalá un día de estos me escriba’

Aún quedan dos botellas de vino, de vino

Por si se juntan nuestro’ camino, camino

Y no hay que encontrar el atardecer

Hay mucho de mí que te faltó conocer

Si la vida me da de nuevo el placer

Voy a volverte a besar como aquella ve’ que el sol se escondió

Mientras la noche llegaba

No sé qué sucedió pero me perdí en tu mira

Eh, eh, eh, eh

Oh, oh, mami, dime por qué te fuistе

Ey, ey, oh, oh, mami, dime qué tú me hicistе

Que pasa el tiempo y no te olvido

Búscame, ya estoy vestido

Hoy sí o sí yo me quedo en un cuarto que no es mío

Déjame acariciarte hasta quedarno’ dormido’

Yo haciéndote cosas nueva’ y tú improvisando gemido’

Eh, eh, eh, eh

Tú a mí me gusta’ más que el dinero, eh, eh, eh

Quiero que te vengas tú primero

A vece’ me pregunto qué será de tu vida

Ojalá un día de estos me escriba’

El tercer verso en inglés nos habla desde lo profundo de los sentimientos de la mujer, quien sigue pensando en aquella noche, con melancolía:

Hey, you know I’m thinking ‘bout you

Please stay, ‘cause I’ve been thinking ‘bout you

Vamo’ suavecito, me besa’ tan bien

Empieza en mi ombligo, termina en mis pies

Baby, no te olvido

Yo te digo, no te fallaré

No sé qué te hizo

Al último ambos solo recuerdan aquella noche y da por finalizada la letra y la historia de los amantes:

Pero yo nunca te dejaré

Y no hay que encontrar el atardecer

Hay mucho de mí que te faltó conocer

Si la vida me da de nuevo el placer

Voy a volverte a besar como aquella ve’ que el sol se escondió

Mientras la noche llegaba

No sé qué sucedió pero me perdí en tu mirada (Mirada)”