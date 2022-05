Si bien Bad Bunny es un éxito mundial, México es el país en donde más se escucha, así que claramente ya sabrás de su álbum ‘Un verano sin ti’.

Hace apenas unos días, Bad Bunny comenzó a dar pistas sobre un nuevo álbum; en punto de las 12:00 am de este 6 de mayo, el reguetonero lanzó ‘Un verano sin ti’.

Con 23 canciones, Bad Bunny está causando furor entre sus seguidores por las letras de sus nuevas canciones, pero ¿Qué hay de Moscow Mule?

Moscow Mule es el sencillo con el que Bad Bunny lanzó su cuarto álbum, pero ¿La letra habla de un amor obsesivo?

Aunque es claramente identificable que Bad Bunny se refiere a un amor sin ataduras, también narra como él sabe en dónde vive la chica y aunque ella no quiera la va a ir a buscar.

Sumado a ello, declara en Moscow Mule, que la chica no irá a trabajar y que tendrá sexo con ella en repetidas ocasiones. Así que aquí te tenemos la letra completa.

Moscow Mule -que también es el nombre de un cóctel- es la canción con la que Bad Bunny lanzó su álbum ‘Un verano sin ti’, mismo que sería el cuarto álbum con el que marca un diferencial en su carrera.

Si bien su disco tiene 23 canciones, lo cual es sorprendente, pues normalmente solo contenían 12, Bad Bunny no solo se enfocó en el reguetón, sino que metió otros ritmos.

Y aunque el ritmo de Moscow Mule es de los más ‘pegajosos’ que tiene su álbum, la letra tiene un trasfondo que vale la pena analizar.

Aunque el coro principal, hace referencia a que Bad Bunny tiene un romance libre, porque ni lo guarda en sus contactos de WhatsApp, dice otras cosas que hacen dudar.

El puertorriqueño no solo dice que se la va a sacar después de dos tragos, “tu sabes que me pongo bellaco”, sino que la irá a buscar, “yo sé dónde tú vives”.

Aunque esto claramente queda a la perspectiva de cada uno de los oyentes de Bad Bunny, mientras tanto; aquí la letra completa de Moscow Mule.

Si bien, Moscow Mule, es el sencillo con el que Bad Bunny lanzó ‘Un verano sin ti’, seguramente te costó entender lo que dice la letra.

Por eso, te dejamos la letra completa de Moscow Mule, así tú decidirás si tiene o no, un mensaje sobre un amor obsesivo o si solo se trata de un amor libre.

“Si yo no escribo tú no me escribes.

Si tú quieres yo te busco, yo sé dónde tú vives.

Quizá hoy está aborrecida, pero por dentro tienes alegría”.

Moscow Mule, Bad Bunny.