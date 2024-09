¡La nueva era musical de Rosalía ha llegado! La cantante estrenó Omega con Ralphie Choo el 25 de septiembre, fecha que también es el cumpleaños de la cantante.

Rosalía -de 32 años de edad- anunció la canción de nombre Omega, una colaboración con el cantante y productor Ralphie Choo.

La noticia fue confirmada por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde compartió el significado de Omega y su nueva era musical.

En el marco de su cumpleaños 32, Rosalía estrenó el video en YouTube de su nueva canción “Omega”.

Rosalía compartió en su cuenta de Instagram qué significa Omega, el nombre de su nueva canción.

VIDEO: Rosalía sale a aclarar si no se baña como le andan diciendo

OMEGA es el permiso, es darte el permiso y dejarte sentir hacia algo o alguien, es ir hasta el final, omega es el final y la libertad, es la celebración del deseo, ese deseo que te lleva hasta un sitio del que no quieres irte, es la firmeza con la que uno ama y el descaro o el atrevimiento con el que uno abandona lo demás en la decisión de quedarse, es el aire acariciándote el pelo en las curvas y el brillo en los ojos que te sale cuando no quieres estar en otro lugar que no sea ahí.

Rosalía