En un en vivo, Rosalía -de 31 años de edad- salió a aclarar si no se baña como le andan diciendo.

Y es que en redes sociales, debido al aspecto de su cabello, se comenzó a rumorar que Rosalía no se bañaba con mucha frecuencia.

Sin embargo, la cantante española Rosalía aclaró a sus millones de fans que estos rumores sobre su higiene eran falsos.

Durante un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Rosalía aclaró los rumores de redes sociales que indican que no se bañaba con mucha frecuencia.

Y de acuerdo con Rosalía, ella se baña “un montón”; sin embargo, el tipo de cabello que tiene no le ayudaría a que se le note frente a las cámaras.

Pues aunque tiene el cuero cabelludo impoluto, la cantante española aseguró que sus rizos son difíciles de manejar.

“La gente siempre me dice porque tengo el pelo rizado ‘no te duchas, no te duchas’. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”

Rosalía