Tom Parker, uno de los miembros de The Wanted, murió este miércoles a los 33 años de edad a causa de un tumor cerebral.

La muerte de Tom Parker ocurre a pocos días de la muerte de Taylor Hawkins, otra leyenda de la música.

La “boy band” The Wanted confirmó la muerte del cantante a través de un comunicado en redes sociales, donde se describieron “devastados”.

“Estamos devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero Tom Parker. (...) era nuestro hermano.” Comunicado The Wanted

Comunicado muerte de Tom Parker (@thewantedmusic)

Tom Parker había regresado a los escenarios luego de que, en 2020, anunciara públicamente que se sometería a quimioterapias y radioterapias por el tumor.

El músico estaba entusiasmando con continuar su carrera con The Wanted; incluso, confirmó su asistencia a la próxima gira de conciertos que iniciaría en julio .

Vía Instagram, los miembros de la banda expresaron sus condolencias para la familia de Tom Parker. Asimismo, describieron al famoso como “un increíble esposo y padre”.

Además, se detalló que Tom Parker murió en paz y “rodeado de de su familia y sus compañeros de banda”.

“Tom fue un increíble esposo para Kelsey y padre para Aurela y Bodhi (...) las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos.” Comunicado The Wanted

Tom Parker (Todd Williamson / Todd Williamson/Invision/AP)

¿Quién fue Tom Parker, miembro de The Wanted?

Tom Parker, músico originario de Reino Unido, murió a los 33 años a causa de un tumor cerebral.

Tom Parker era miembro de la “boy band” británico-irlandesa The Wanted, que recientemente había anunciado su regreso a los escenarios .

La carrera musical de Tom Parker inició varios años antes de la formación de The Wanted. El famoso también formó parte de bandas juveniles como Take That II.

The Wanted (Christian Palma / AP)

Durante su tiempo con The Wanted, Tom Parker fue parte del lanzamiento de 12 canciones y tres discos que se posicionaron como “las mejores del Reino Unido”.

The Wanted (2010)

Battleground (2011)

Word of Mouth (2013)

Luego de anunciar su regreso, en un espectáculo reciente en el Reino Unido, Tom Parker apareció en el escenario sentado en una silla de ruedas .

A principios de este mes de marzo, Tom Parker anunció que había escrito un libro autobiográfico que se publicará en julio de 2022.

“Hablará sobre encontrar esperanza en cualquier situación en la que te encuentres”, adelantó el músico en entrevistas.

The Wanted (@tomparkerofficial)

Con información de EFE