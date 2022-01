Muere el cantante Meat Loaf, leyenda del rock

El cantante estadounidense Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lee Aday, murió este lunes 21 de enero a los 74 años de edad.

En una publicación en Facebook, la familia de Meat Loaf, considerado un prodigioso músico y leyenda del rock, confirmó su muerte. En sus últimos momentos estuvo acompañado por sus seres queridos.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf murió esta noche acompañado de su esposa Deborah, sus hijas Peal y Amanda, y amigos cercanos (...) Sabemos lo mucho que significaba para muchos de ustedes y agradecemos el amor y apoyo mientras nos movemos durante este tiempo de pena por la pérdida de un hombre tan hermoso e increíbles artista. Cuenta de Facebook de Meat Loaf

¿Quién era Meat Loaf?

Meat Loaf (FERDY DAMMAN / AFP)

Meat Loaf consolidó su carrera durante las décadas de los 70, 80 y 90, con un reconocido estilo de rock épico. Durante sus casi 60 años en la música, Meat Loaf logró vender más de 100 millones de discos y su obra maestra, “Bat Out Of Hell” (1977), se mantiene entre los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Además, Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lee Aday, tuvo destacadas participaciones en películas como:

El Club de la Pelea

Focus

Wayne’s World y

Rocky Horror Picture Show.

Las canciones de Meat Loaf

Una de las canciones más populares de Meat Loaf es “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)”, del disco “Bat Out Of Hell II: Back To Hell”, de 1993. El tema es una producción de Jim Steinman, un entrañable amigo del cantante y considerado como su mejor aliado en la composición.

En los 90, Jim Steinman se consolidó como uno de los grandes productores de la música y estuvo detrás del disco Falling Into You, de Celine Dion, donde se incluye la canción “It’s All Coming Back to Me Now”, que para algunos guarda cierta semejanza con el tono del rock épico de Meat Loaf.

Jim Steinman murió en abril de 2021 y Meat Loaf se dijo totalmente “destrozado” por la noticia.