La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué está dando mucho de qué hablar, pues aunque la cantante no ha dado declaraciones, se especula que le ha enviado varias indirectas a su ex y ahora cambió la imagen de la canción que le dedicaba al futbolista.

En junio de este año, Shakira y Gerard Piqué dieron a conocer un comunicado donde confirmaban su separación, luego de que circularan varias especulaciones sobre su relación.

Desde ese momento comenzaron a circular teorías que indicaban que la colombiana de 45 años le había dedicado su reciente tema ‘Te felicito’ a su expareja.

Posteriormente se supo que Gerard Piqué, de 35 años, estaba saliendo con Clara Chia Marti, una mujer 12 años menor que él.

Shakira no ha dado declaraciones sobre su separación, pero sus fans aseguran que ella le envía indirectas a su pareja de muchas formas.

Shakira en el video de Te felicito (Captura/YT)

‘Me enamoré’, la canción que le dedicó Shakira a Piqué y a la que le hicieron un pequeño cambio

La historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué inició en 2010, cuando el video de la canción ‘Waka Waka’ los hizo coincidir.

Con el tiempo, esta relación se volvió formal y la pareja procreó dos hijos. Shakira plasmó su historia de amor con la canción ‘Me enamoré’.

Fue escrita por la cantante y el compositor Rayito. Esta melodía formó parte de su álbum El Dorado, lanzado en 2017.

Esta canción cuenta cómo la colombiana se enamoró de Gerard Piqué y da a entender que le agradece por estar en su vida.

‘Me enamoré’ tuvo gran éxito y el video oficial fue lanzado por Vevo en Youtube, pero, con la ruptura de Shakira y Piqué, la portada de la canción habría tenido una leve modificación.

Shakira coloca robot de Te felicito en canción que le dedicó a Piqué (Captura/VevoShaki)

En la portada del video se podía ver a Shakira con un fondo natural, pero ahora tiene al robot que sale en el video de ‘Te felicito’.

Algunos especularon que se trataba de una indirecta para Gerard Piqué, pues aseguran que ‘Te felicito’ también fue dedicada a Piqué y lo deja como un mentiroso.

Sin embargo, otros fans señalaron que colocar el robot de ‘Te felicito’, fue una estrategia de publicidad, pues también lo habían colocado en la portada de otros videos de Shakira.

En los clips de las canciones como Don’t Wait Up y Girl like me también aparece el robot de la nueva canción de Shakira.

Sea una indirecta o estrategia de lanzamiento, lo que es verdad es que Shakira podría iniciar un pleito legal con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos.