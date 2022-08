Tras ser captados muy cariñosos en la boda de un amigo de Gerard Piqué, ahora se sospecha que el futbolista y Clara Chia se van a casar por un pequeño detalle.

Y es que, aunque la mayoría de la gente se concentró en ver como Gerard Piqué, de 35 años de edad, abrazaba y besaba a su novia sin importar el qué dirán, los más observadores notaron algo extraño.

Se percataron que Clara Chia, de 23 años, ese día usaba en su dedo anular de la mano izquierda un vistoso anillo, el cual podría ser de compromiso.

Gerard Piqué (ERIC ALONSO / MEXSPORT)

Incluso en el programa Chisme No Like, se abordó el tema:

“Piqué no trae nada pero ella sí, además de su pancita, trae anillo de compromiso…bueno, no sabemos si de compromiso, pero no es un anillo que acompañe el vestido”, dijo el presentador Javier Ceriani, de 51 años de edad.

Hasta el momento el futbolista no se ha pronunciado al respecto y tampoco se espera que lo haga ya que no ha dicho ninguna palabra sobre su nueva relación.

¿Novia de Gerard Piqué está embarazada?

Además del supuesto compromiso de Gerard Piqué, el combo llega completo debido a que también se habla de un posible embarazo.

Así es, debido a unas fotografías donde Clara Chia luce una pancita abultada, se dice que la joven está esperando un bebé junto al deportista, quien ya es padre de dos niños producto de su relación con Shakira.

Se cree que en los próximos meses Gerard Piqué se convertirá en padre por tercera ocasión y además contraerá nupcias sobre todo porque su familia ya conoce a su nueva pareja.

The Sun reveló información sobre su nueva novia. (Captura de Pantalla / Twitter)

Información que tampoco se ha confirmado, mientras se aclara, Shakira disfruta su soltería al lado de sus hijos con quienes últimamente se va a la playa.

Aunque aseguran que la cantante colombiana, de 45 años de edad, tiene el corazón destrozado por la traición del padre de sus hijos, ésta intenta mantener un buen semblante.

Así como intenta concentrarse en sus nuevos proyectos, lo que incluye la creación de nueva música.