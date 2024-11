Mariana Ochoa -de 45 años de edad- continuará su carrera musical y vuelve como solista con un ‘tumbado pop’ que la tiene muy emocionada.

Tras la gira de despedida de OV7, Mariana Ochoa quiso retomar su carrera musical y lo hizo de la mano de los corridos tumbados, con su toque popero.

La cantante se mostró muy emocionada por el lanzamiento de su tema ‘Vámonos’, el cual se estrenó el pasado viernes 8 de noviembre.

A mediados de 2024, Mariana Ochoa reveló que regresaría a la música y por eso había dejado su lugar como conductora en el programa Sale el Sol.

Mariana Ochoa está por lanzar varios sencillos y el primero fue ‘Vámonos’, un corrido tumbado combinado con pop, el cual es una colaboración con Saúl El Jaguar.

La cantante habló de su nueva canción y reveló cómo fue que decidió incursionar en los corridos tumbados.

Mariana Ochoa está encantada con su nuevo proyecto musical y sabe que sus fans estarán sorprendidos con ‘Vámonos’.

“Es una canción espectacular”, dijo Mariana Ochoa, quien no teme que la comparen con Belinda porque su canción es muy diferente a lo que hizo la cantante española.

La primera vez que le ofrecieron cantar un ‘tumbado pop’ a Mariana Ochoa, ella se negó porque temía que la compararan con Belinda.

Posteriormente, el productor de Mariana Ochoa le pidió grabarla y el resultado la dejó encantada.

“Yo me iba a ir más por la onda balada con toque regionales. Cuando mi productor me enseñó la canción, él la hizo me dijo: ‘Mariana me encantaría que grabaras este tema, yo lo hice’ y yo ¿Qué género es?. Tumbado y dije no, ya te dije que tumbado no”

Mariana Ochoa