Mariana Ochoa -de 45 años de edad-va a debutar en los corridos tumbados y lanza advertencia; no quiere que la comparen con Belinda.

La carrera de Mariana Ochoa seguirá el rumbo de la música, pero ahora como solista y con una nueva canción que combina los corridos tumbados y el pop.

Belinda -de 35 años de edad- fue la primera cantante en fusionar el pop y este género, por lo que Mariana Ochoa fue cuestionada sobre si no teme ser comparada con ella.

Belinda inició el 2024 lanzando canciones donde fusionaba varios géneros musicales; Mariana Ochoa seguirá su ejemplo, aunque pide no ser comparada con su colega.

Durante un encuentro con reporteros, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre si no teme que la comparen con Belinda.

Pues su nueva canción será similar al género que ella está manejando.

“Yo me iba a ir más por la onda balada con toques regionales y cuando mi productor me enseñó la canción (...) Yo: ‘¿Qué género es?’ y me dice: ‘Tumbado’ y le dije no, ya te dije que tumbado no porque no quiero que me comparen con Belinda”

Mariana Ochoa