Danna Paola logró sold out, es decir, agotar las entradas para su próximo concierto en el Auditorio Nacional, al que llevará su gira XT4S1S.

La propia Danna Paola dio a conocer la noticia de su primer sold out en el Auditorio Nacional, reaccionando con lágrimas y gran euforia en redes sociales.

Danna Paola celebró el primer gran éxito de su gira XT4S1S, dando un nuevo anuncio que levantará el ánimo de los fans que no pudieron conseguir boletos para la única fecha en Ciudad de México.

El martes 9 de agosto inició la preventa de boletos para los primeros conciertos que Danna Paola ha agendado como parte de su gira mundial ‘XT4S1S’, que llegará a los escenarios más emblemáticos de México.

Uno de ellos sin duda es el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde Danna Paola se presentará el 16 de noviembre y cuyas entradas registraron sold out a sólo 10 minutos de haber iniciado la preventa.

¿Cómo reaccionó Danna Paola a este monumental logro? La cantante publicó un video en Twitter, donde se le ve llorando y saltando de alegría al enterarse:

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa, en mi primer Auditorio Nacional, ¿es enserio? Se los juro que no me lo esperaba, me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo… el jueves se estrena ‘XT4S1S’, acabamos de hacer sold out en el Auditorio Nacional, ¿qué? Se los juro que es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”

Danna Paola