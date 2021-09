El 12 de septiembre Madonna sorprendió a los asistentes de los MTV Video Music Awards 2021 dando apertura a la ceremonia de premiación musical.

Y es que los VMAs celebraron su aniversario y la trayectoria musical de la cantante estadounidense de 63 años de edad, Madonna.

Madonna en los VMAS (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Con una entrada espectacular, la llamada reina del Pop Madonna protagonizó otro momento icónico de los VMAS en su aniversario número 40.

Y es que junto con una introducción fílmica en donde se resaltó su trayectoria artística, Madonna entró al escenario de los premios de MTV.

En este filme introductorio, se ve como la cantante y empresaria llega en un icónico taxi amarillo a la ciudad de New York.

Mientras que en las pantallas de Time Square aparecen imágenes de sus videos musicales, dando una introducción sobre la historia de los premios y la suya.

“Le pedí al taxista que me llevara al centro de todo y me dejo en Time Square, tenía 19 y estaba aterrada, pero después de mi primer paso supe que algún día con mucho trabajo duro no estaría solo en la cima Nueva York, sino que de todo el mundo”

Madonna