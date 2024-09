Luis ‘Potro’ Caballero- de 32 años de edad- sorprende al estrenarse como cantante de rancheras con Amigo Licor, esto dice la letra completa.

Luis ‘Potro’ Caballero da un giro inesperado en su carrera y deja atrás la imagen de “chico reality” para demostrar que su talento se encuentra en la música.

El reconocido influencer comparte con sus seguidores el lanzamiento de su sencillo dentro del género del regional mexicano.

Movido por su pasión musical, Luis ‘Potro’ Caballero, debuta con la canción Amigo Licor.

Luis ‘Potro’ Caballero debuta como cantante de rancheras con Amigo Licor

Luis ‘Potro’ Caballero decide dar vuelta a la página a su participación en La Casa de los Famosos 2024 y comienza un nuevo capítulo en su vida.

El influencer sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su sencillo Amigo Licor, debutando como cantante de rancheras.

Con este lanzamiento, cumple uno de sus sueños, pues siempre le interesó formar parte de la industria.

Luis ‘Potro’ Caballero debuta como cantante de rancheras con Amigo Licor (Instagram luispotrocaballero / Instagram luispotrocaballero)

Luis ‘Potro’ Caballero compartió en sus redes sociales las cuatro portadas alternativas para su nueva canción y revela que contará la inspiración detrás del tema.

Amigo Licor de Luis ‘Potro’ Caballero se sumerge en una canción de desamor en donde expresa el dolor de perder a una persona amada.

El sencillo ya se encuentra en todas las plataformas digitales y promete ser un nuevo paso para el influencer en la música.

Es así que con su proyecto, el ex integrante de Acapulco Shore quiere mostrar su verdadera esencia de manera que pueda sorprender a sus fans.

Letra completa de Amigo Licor, nueva canción de Luis ‘Potro’ Caballero

Luis ‘Potro’ Caballero sorprende a todos en su faceta de cantante de rancheras.

A continuación te dejamos la letra completa de su sencillo Amigo Licor:

No volverá, ya no esta aquí

En cambio yo sufro hasta el fin

Tanto dolor nunca sentí

Ella se fue, lejos de mi

Me escuchará, le cantare

Que yo quisiera volverla a ver

Me equivoque, fue mi error y donde este le pido perdón

Oye mi canción, Amigo Licor

Tanto le he llorado, consume mi ardor de este trago amargo

Me quema y ya no me deja vivir

Nada que hacer, va a anochecer

Falta el calor de esa mujer

Que puedo hacer para no perder su corazón que tuve alguna vez

Oye mi canción, Amigo Licor

Tu bien comprendes

Cual es el secreto aquel

Que hace que no te deje, te escucho, confiésame por Dios

Oye mi canción, Amigo Licor

Tanto le he llorado, consume mi ardor de este trago amargo

Me quema y ya no me deja vivir

te escucho, confiésame por Dios...