Debido a un error Amazon balconeó al ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson y es que la compañía puso a la venta su nuevo álbum el cual el cantante aún no anunciaba.

Este nuevo álbum titulado ‘Faith in the Future’ de Louis Tomlinson sería el segundo que lanza a lo largo de su carrera colmo solista.

En Twitter ademas de varios usuarios, algunos músicos lamentaron lo ocurrido con su nuevo álbum, el cual mencionaron lograría ser un éxito.

Por su parte Louis Tomlinson en la plataforma se dijo “totalmente devastado” por la filtración de su álbum; sin embargo tanto Amazon como el cantante eliminaron sus publicaciones.

Louis Tomlinson ‘Faith in the Future' (captura de pantalla)

Louis Tomlinson prepara lanzamiento de su segundo álbum musical

Después de dos años del lanzamiento de su álbum debut ‘Walls’, el ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson lanzará su segundo álbum como solista.

Esta información del nuevo álbum de Louis Tomlinson fue filtrada por el sitio de compra venta Amazon, quien por error publico la venta del álbum tres meses antes de lo previsto.

De acuerdo con la filtración de Amazon, Faith in the Future:

Sería lanzado a la venta el día 11 de nombre del 2022

Su versión en vinilo tendrá un costo de 29.98 dólares, lo equivalente a casi 600 pesos mexicanos.

Esta compuesto por 14 sencillos

Su portada es una fotografía del cantante en colores rojo y negro unto al titular: Faith in the Future

(captura de pantalla)

Tras darse a conocer la filtración de Faith in the Future, Louis Tomlinson en su cuenta de Twitter se dijo totalmente devastado y es que no es la primera vez que se filtra material inédito del cantante.

Y es que en abril del 2021 su sencillo “Help” salió a la luz antes de que el cantante de 30 años de edad la lanzara oficialmente.