Tras su presentación en el Pepsi Center, Louis Tomlinson visitó Teotihuacán pero al parecer la visita no resultó lo que esperaba pues su cara de desaprobación se hizo viral en redes generando memes.

Y es que Louis Tomlinson fue captado mientras se paseaba por la zona arqueológica de Teotihuacán, provocando furor entre sus fans en redes y quienes pudieron verlo en la zona.

Sin embargo, las imágenes de Louis Tomlinson captadas en Teotihuacán generaron memes en las redes sociales, ¿la razón? Su cara de desaprobación que parece ser lo delató.

En las imágenes tomadas de Louis Tomlinson parecía que el ex One Direction no parecía estar muy entusiasmado al visitar la zona arqueológica ubicada en el Estado de México.

Gestos de Louis Tomlinson en Teotihuacán se hacen virales en redes

Louis Tomlinson, quien tuvo un concierto en la CDMX el pasado 15 de junio , se le vio paseando por la zona arqueológica de Teotihuacán.

Sin embargo, lo que muchos notaron es que Louis Tomlinson parecía no disfrutar de su visita a Teotihuacán pues su gesto de desaprobación lo delató.

Esto pese a que en sus redes sociales como en Instagram tomaba fotos de Teotihuacán durante su visita.

Entre los memes y reacciones de los usuarios al saber que Louis Tomlinson estaba en Teotihuacán, a muchos les hizo gracia la cara del cantante de 30 años.

Otros más quedaron asombrados al saber que Louis Tomlinson ya había estado en lo sitios más representativos de México como:

Tulum

Cozumel

Cancún

Los Cabos

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )

Usuarios se lamentan por no encontrarse a Louis Tomlinson en Teotihuacán

En redes sociales ha trascendido la fotografía de Louis Tomlinson paseando por Teotihuacán; sin embargo, sus gestos de desaprobación indicaron que el cantante no estaba disfrutando de su visita generando memes.

Asimismo, otros de los memes revelaban que los fans de Louis Tomlinson en redes se lamentaban de no haber estado en Teotihuacan cuando el cantante estuvo presente.

Cabe destacar que a Louis Tomlinson le queda una fecha más para presentarse en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Esta fecha del último concierto de Louis Tomlinson en la CDMX está programada para este viernes 17 de junio en el World Trade Center.

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )

Louis Tomlinson desata memes tras su visita a Teotihuacán (Especial )