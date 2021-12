Little Mix se tomará un descanso después de su gira ‘Confetti Tour’, según lo han anunciado en sus redes sociales.

La agrupación Little Mix, la cual se formó en 2011 durante el reality show ‘The X Factor’, ha anunciado que se tomarán un descanso.

De acuerdo a su anuncio hecho en redes sociales, la agrupación musical Little Mix se tomará un descanso para cuando su gira termine en los meses de abril y mayo del 2022.

Little Mix ha permanecido junta por 10 años y han hecho giras, conciertos y sacado discos sin parar, por lo que han decidido parar por un momento, según indica en comunicado.

Little Mix asegura que no van a separarse

Luego de que Little Mix anuncia que se tomará un descanso terminando su ‘Confetti tour’ entre abril y mayo del 2022, aseguró que no está en sus planes el separarse.

Aseguraron que Little Mix llegó para quedarse pues aún tienen muchos planes a futuro, discos y conciertos incluidos.

Sin embargo, pese a que Little Mix aseguró que no se va a separar, l os fans no están tan convencidos de sus palabras.

El comunicado se encuentra firmado por Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Pierre Edwards.

Cabe recordar que en 2020 , la cuarta integrante de Little Mix, Jesy Nelson anunció que dejaría la banda por “salud mental”.

De hecho, hace poco Little Mix aseguro que tuvieron que ir a una terapia de grupo tras la salida de Jesy.

Little Mix asegura que no se va a separar (@LittleMix / Twitter)

Usuarios reaccionan al descanso de Little Mix

Little Mix ha anunciado que se tomará un descanso al finalizar su gira llamada ‘Confetti Tour’, la cual finaliza en abril y mayo del 2022 .

El anuncio del descanso indefinido de Little Mix ha alertado a los fans de la agrupación que, aunque aseguraron no se separarían, los usuarios temen lo peor.

A tan solo pocos minutos del anuncio del descanso de Little Mix, los usuarios ya han colocado su nombre entre las tendencias de redes sociales.

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)

Reacciones al descanso de Little Mix (Especial)