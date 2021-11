Little Mix fue a terapia de grupo, tras salida de Jesy Nelson

La agrupación de pop Little Mix, fue a terapia de grupo, tras la salida de su ex integrante Jesy Nelson, según contaron en una entrevista.

Cabe recordar que Little Mix se conformó en 2011, cuando Jesy audicionó para el reality show ‘The X Factor’ y, aunque no logró quedar como solista, le dieron una oportunidad en la categoría grupal, juntándola con Perrie Edwards, Jade Thirlwall y Leigh Anne.

En 2020, Jesy Nelson anunció que dejaría Little Mix por “salud mental”.

En una entrevista para Buzzfeed, las chicas de Little Mix confesaron que recientemente tomaron terapia grupal, esto después de la salida de Jesy Nelson, del grupo.

Asimismo, hablaron sobre su tema “Cut Of You”; según explicó Perrie, el tema trata sobre “alguien que es realmente tóxico en tu vida y que ya no lo quieres en ella”.

Edwards también habló sobre el proceso creativo de la canción, que surgió luego de la terapia.

“De hecho, fuimos a terapia como grupo, lo que creemos que es muy útil. Se nos dijo que imagináramos a personas que son negativas en nuestras vidas y las personas que no nos hacen sentir muy bien con nosotros mismos”, relató.

“Imaginamos unas tijeras grandes para cortar a la gente y luego a Jade se le ocurrió el concepto de convertirlo en una canción; pensé que era realmente genial”, agregó.

Aunque no especificaron la razón por la que asistieron a terapia, medios locales y fanáticos, afirman que se trata de la reciente partida del grupo, de Jesy Nelson.

“Amamos la terapia porque realmente la necesitábamos. Lo hicimos individualmente, también como grupo, lo que es increíble para que podamos estar juntas y llorar juntas, es muy bueno”, explicó Perrie.

La integrante de Little Mix expresó su alegría por establecer ese lazo con sus compañeras de grupo.

“Una de las principales cosas que aprendí, es que este sector es muy inestable, es muy difícil lidiar con esto como mujeres y como parte de una banda de chicas, pero a lo largo de toda esta experiencia, nos conocimos y ayudamos”, contó.

“Aprendí que no importa lo que suceda ahora y en el futuro, siempre tendré esa unidad para usar cuando tenga problemas con algo y esto es realmente hermoso. Estoy orgullosa de que las tres pudiéramos establecer ese vínculo juntas”, añadió para concluir.