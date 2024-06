Tal y como lo prometió, Drake Bell está estrenando su nueva canción Te Desenamoraste; aquí te damos la letra y si ¿habla de ser intenso? Pues esto es lo que dice.

Luego de que el cantante estadounidense, Drake Bell, de 37 años de edad anunciara el estreno de su nueva canción, hoy 21 de junio, al fin ya se puede escucharla en las plataformas de música.

Canción Te Desenamoraste de Drake Bell que llega tras la petición de sus fans que le solicitaron al cantante un tema totalmente en español.

Te Desenamoraste, la nueva canción de Drake Bell, ¿habla de ser intenso?

La nueva canción de Drake Bell se trata de un tema titulado Te Desenamoraste y totalmente en español.

Misma canción de Drake Bell que al parecer, habla de ser intenso ante la falta de una respuesta de tu amor.

Debido a que en esta canción de Drake Bell en su letra se cuestiona en varias ocasiones si su novia se desenamoro de él, tras no responder el teléfono.

Por lo que son varios los pensamientos que giran alrededor del porque no tiene respuesta a lo que se pregunta si Te Desenamoraste.

Sin embargo, ante esto, también duda al decir “¿Será que yo soy el intenso y no existe nada de eso?”.

Respuestas que al final de Te Desenamoraste, la nueva canción de Drake Bell da respuesta al escuchar la voz de la novia diciendo “estaba durmiendo, te extraño, bebé”.

Drake Bell, cantante. (@drakebell)

Esta es la letra de Te Desenamoraste, la nueva canción de Drake Bell

Aquí te dejamos la letra y la canción de Te Desenamoraste de Drake Bell para que disfrutes de lo nuevo que estarás escuchando en plataformas del cantante.

En un minuto vi diez veces el celular

No has contestado y, la verdad, yo la paso mal

Sobrepensando que en dónde has estado

Que si no soy yo hay alguien más a tu lado

¿Será que yo soy el intenso y no existe nada de eso?

Es el pasado que no deja avanzar

Tal vez te desenamoraste

O tal vez solo te olvidaste de contestar

Tal vez a nuestro amor mataste

O tal vez se murió la pila de tu celular

Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar

No sé si ya no me quieres o ahorita vas a marcar

Tal vez te desenamoraste

Tal vez te desenamoraste

Sé que no es tu culpa que tenga arriba mis defensas

Me hace más daño del que piensas, ya lo intenté dejar atrás, ah

Pero me pega la inseguridad mal

Y luego, luego me pongo a pensar mal

Hay mil motivos para reaccionar mal

Cómo quisiera sentirme normal

Tal vez te desenamoraste

O tal vez solo te olvidaste de contestar

Tal vez a nuestro amor mataste

O tal vez se murió la pila de tu celular

Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar

No sé si ya no me quieres o ahorita vas a marcar

Tal vez te desenamoraste

Tal vez te desenamoraste

¿Será que yo soy el intenso y no existe nada de eso?

Es el pasado que no deja avanzar

Tal vez te desenamoraste

O tal vez solo te olvidaste de contestar

Tal vez a nuestro amor mataste

O tal vez se murió la pila de tu celular

Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar

No sé si ya no me quieres o ahorita vas a marcar

Tal vez te desenamoraste

Tal vez te desenamoraste

Estaba durmiendo, te extraño, bebé