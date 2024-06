El actor y cantante Drake Bell celebra por lo alto a su papá Joe Bell, a quien también llama su “mejor amigo” en el Día del Padre.

Drake Bell y su papá Joe Bell intentan olvidar que en el pasado se separaron por culpa del hombre que abusó sexualmente del actor.

Tema del que recientemente hablaron en el documental “Quiet on Set” (Silencio en el set).

A través de su cuenta de Instagram y por el Día del Padre, Drake Bell -de 37 años de edad- compartió un par de imágenes que lo muestran al lado de su “mejor amigo”, nada menos que Joe Bell -de edad desconocida-.

Drake Bell felicitó a Joe Bell por el Día del padre así como le agradeció todo lo que ha hecho por él.

Imprimiendo nostalgia y un toque de ternura a su publicación, agregó un par de fotografías que lo muestra de pequeño y en la actualidad con su progenitor.

En el documenta Quiet on Set, se reveló que Joe Bell fue quien acompañó a su hijo Drake Bell en sus primeras audiciones, lo que ayudó a crear un vinculo irrompible.

Sin embargo, Joe Bell y Drake Bell se separaron cuando apareció Brian Peck -de 63 años de edad-.

Brian Peck se las ingenió para tomar las riendas sobre la carrera de Drake Bell, quien tenía que quedarse a dormir en su casa debido a la distancia que existía entre su casa y el lugar de las audiciones.

Fue Brian Peck quien abusó sexualmente del actor, según reveló el propio.

“Estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté. Abrí los ojos y me desperté, él estaba…agrediéndome sexualmente. Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”

Drake Bell