‘Top Gun: Maverick’ es la gran apuesta de Paramount y Tom Cruise para este 2022, es por ello que no han escatimado su promoción, al grado de tener a Lady Gaga como la interprete del tema principal.

Este 3 de mayo de 2022, Lady Gaga presentó en diversas plataformas online, ‘Hold My Hand’, la canción que compuso específicamente para ‘Top Gun: Maverick’.

‘Hold My Hand’ es una balada, que sigue muy de cerca el estilo musical que marcara la primera ‘Top Gun’ y que se ajusta perfectamente al género que maneja Lady Gaga.

La canción ha sido muy bien recibida por fans de Lady Gaga y aquellos que esperan el estreno de ‘Top Gun: Maverick’; muestra de ello es que en YouTube, lleva más de 477 mil reproducciones y más de 70 mil “Me Gusta”.

‘Hold My Hand’ formará parte de la banda sonora oficial de ‘Top Gun: Maverick’, no sabemos si el single será editado de manera independiente por Lady Gaga o aparecerá en un álbum futuro.

‘Top Gun: Maverick’ se estrenará en cines de México el 27 de mayo de 2022.

Comparan ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga con el tema original de ‘Top Gun’

Aunque ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga está teniendo un buen estreno, las comparaciones siempre aparecerán; en este caso con el tema de la primera ‘Top Gun’.

Mucha gente señala que ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga no está a la altura de ‘Take My Breath Away’, lanzada hace más de 35 años para la ‘Top Gun’ original.

Recordemos que ‘Take My Breath Away’, interpretada por Berlín, se volvió en un clásico de los 80′s que trascendió a la misma película de Tom Cruise.

No obstante, ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga apenas está haciendo su arribo y falta mucho para definir si es un clásico o no, al punto que ni siquiera se ha estrenado ‘Top Gun: Maverick’.

Será hasta dentro de uno meses, o años, que podremos decir si ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga está a la altura de ‘Take My Breath Away’.

Con información de Lady Gaga.