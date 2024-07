Se dice que Woman World, la canción de Katy Perry estaría inspirada en el libro de Aminder Dhaliwal, debido a que sus nombres coinciden, pero ¿es real? Esto dice la letra completa.

En las tendencias del momento, se ha relacionado Woman World, la nueva canción de Katy Perry con el libro del mismo nombre de la guionista gráfica Aminder Dhaliwal.

Por lo que aquí te contamos si tienen que ver entre sí comparando sinopsis con la letra completa de Woman World de Katy Perry.

¿Woman World, la canción de Katy Perry está inspirada en el libro de Aminder Dhaliwal?

Vayamos al punto, Woman World, se cree que la canción de Katy Perry no está inspirada en el libro de Aminder Dhaliwal, pues la cantante no ha compartido esta información.

La relación que se hizo de ambos es debido a que comparten el título, Woman World.

Pese a esto y haciendo comparación de la canción de Katy Perry y el libro de Aminder Dhaliwal, ambos tienen un punto en común.

Pues se habla del Woman World, que al español es el mundo de las mujeres.

Con la canción de Katy Perry se habla de la fortuna de vivir en un mundo donde existen ellas, donde las frases y coros explican cómo una mujer es inteligente, sexy, hasta su papel en la sociedad como madre, hija y hermana, por lo que remata en varias ocasiones con la frase:

“Tienes suerte de vivir en el mundo de las mujeres”. Katy Perry, cantante.

Mientras que en el libro de Aminder Dhaliwal su trama se centra en un mundo donde sólo existen mujeres, tras un defecto genético que acabó con los hombres.

A lo que da paso, que las mujeres descubran que el mundo es más feliz sin los hombres y comiencen a disfrutar de esta nueva vida sin el sexo masculino.

Esto dice la letra de Woman World, la canción de Katy Perry

Como ya te contamos, la letra de la canción Woman World de Katy Perry tiene como mensaje en sus frases la importancia del ser mujer.

Con ello, aquí te damos la letra de la canción Woman World de Katy Perry tanto en su versión original en inglés como su traducción al español.

Letra de Woman World de Katy Perry en inglés

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it

Sexy, confident

So intelligent

She is heaven-sent

So soft, so strong

She’s a winner, champion

Superhuman, number one

She’s a sister, she’s a mother

Open your eyes, just look around and you’ll discover, you know

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh, uh-huh)

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh, uh-huh)

You better celebrate’

Cause, baby, we ain’t goin’ away (Oh)

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh, uh-huh)

Fire in her eyes

Feminine divine

She was born to shine

To shine, to shine, yeah

She’s a flower, she’s a thorn

Superhuman, number one

She’s a sister, she’s a mother

Open your eyes, just look around and you’ll discover, you know

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh, uh-huh)

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh, uh-huh; you better)

You better celebrate (Celebrate)

‘Cause, baby, we ain’t goin’ away (Oh)

It’s a woman’s world and you’re lucky to be livin’ in it (Uh-huh)

Lucky to be livin’ in it(Woo, uh-huh)

Lucky to be livin’ in it

That’s right

It’s a woman’s world (Uh-huh)

And you’re lucky to be livin’ in it(Uh-huh)

Letra de Woman World de Katy Perry, en español

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él.

sexy, segura

Tan inteligente

ella es enviada del cielo

Tan suave, tan fuerte

Ella es una ganadora, campeona.

Sobrehumano, número uno

Ella es una hermana, ella es una madre.

Abre los ojos, solo mira a tu alrededor y descubrirás, ya sabes.

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (Ajá, ajá)

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (Ajá, ajá)

Será mejor que celebres

Porque, cariño, no nos vamos a ir (Oh)

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (Ajá, ajá)

Fuego en sus ojos

Divino femenino

ella nació para brillar

Para brillar, para brillar, sí

Ella es una flor, ella es una espina.

Sobrehumano, número uno

Ella es una hermana, ella es una madre.

Abre los ojos, solo mira a tu alrededor y descubrirás, ya sabes.

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (Ajá, ajá)

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (Ajá, ajá; será mejor)

Será mejor que celebres (celebres)

Porque, cariño, no nos vamos a ir (Oh)

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él (ajá)

Qué suerte vivir en ello (Woo, uh-huh)

Afortunado de vivir en ello

Así es

Es un mundo de mujeres (Ajá)

Y tienes suerte de vivir en ello (ajá)