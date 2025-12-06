Este 6 de diciembre se llevará a cabo el concierto del Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano, por lo que te damos los detalles de los artistas y sus horarios para el festival de música en CDMX.

Estos son los artistas y horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano

Pese a haber cambiado de sede, el Knotfest 2025 se llevará a cabo ahora en el Estadio Fray Nano de CDMX, siendo este un ajuste por parte de los organizadores del festival, siendo estos los horarios y artistas programados para este 6 de diciembre:

Apertura de puertas: 14:30 horas

Hora del concierto: 15:35 horas

Telonero: Sin artista previo

Artistas:

Marilyn Manson Falling in Reverse Slaughter to Prevail Shinedown Wage War Hanabie Fit For An Autopsy

KNOTFEST 2025 México (KNOTFEST)

Horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano

El Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano que se llevará a cabo este 6 de diciembre, tiene planeado un festival de 8 horas continuas de música sin empalmes y con dos escenarios:

Escenario Red Escenario Yellow

Por lo que estos son los horarios de cada escenario y los artistas que se presentarán en el Knotfest 2025 y en cada escenario a partir de las 15:35 horas:

Knotfest 2025 Escenario Red:

Fit For an Autopsy - 15:30 horas

Wage War - 16:45 horas

Slaughter to Prevail - 18:40 horas

Marilyn Manson - 21:30 horas

Knotfest 2025 Escenario Yellow: