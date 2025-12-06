Este 6 de diciembre se llevará a cabo el concierto del Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano, por lo que te damos los detalles de los artistas y sus horarios para el festival de música en CDMX.
Estos son los artistas y horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano
Pese a haber cambiado de sede, el Knotfest 2025 se llevará a cabo ahora en el Estadio Fray Nano de CDMX, siendo este un ajuste por parte de los organizadores del festival, siendo estos los horarios y artistas programados para este 6 de diciembre:
- Apertura de puertas: 14:30 horas
- Hora del concierto: 15:35 horas
- Telonero: Sin artista previo
- Artistas:
- Marilyn Manson
- Falling in Reverse
- Slaughter to Prevail
- Shinedown
- Wage War
- Hanabie
- Fit For An Autopsy
Horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano
El Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano que se llevará a cabo este 6 de diciembre, tiene planeado un festival de 8 horas continuas de música sin empalmes y con dos escenarios:
- Escenario Red
- Escenario Yellow
Por lo que estos son los horarios de cada escenario y los artistas que se presentarán en el Knotfest 2025 y en cada escenario a partir de las 15:35 horas:
Knotfest 2025 Escenario Red:
- Fit For an Autopsy - 15:30 horas
- Wage War - 16:45 horas
- Slaughter to Prevail - 18:40 horas
- Marilyn Manson - 21:30 horas
Knotfest 2025 Escenario Yellow:
- Hanbie - 16:10 horas
- Shinedown - 17:35 horas
- Falling in Reverse - 19:55 horas