Este 6 de diciembre se llevará a cabo el concierto del Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano, por lo que te damos los detalles de los artistas y sus horarios para el festival de música en CDMX.

Estos son los artistas y horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano

Pese a haber cambiado de sede, el Knotfest 2025 se llevará a cabo ahora en el Estadio Fray Nano de CDMX, siendo este un ajuste por parte de los organizadores del festival, siendo estos los horarios y artistas programados para este 6 de diciembre:

  • Apertura de puertas: 14:30 horas
  • Hora del concierto: 15:35 horas
  • Telonero: Sin artista previo
  • Artistas:
  1. Marilyn Manson
  2. Falling in Reverse
  3. Slaughter to Prevail
  4. Shinedown
  5. Wage War
  6. Hanabie
  7. Fit For An Autopsy
KNOTFEST 2025 México
KNOTFEST 2025 México (KNOTFEST)

Horarios del Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano

El Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano que se llevará a cabo este 6 de diciembre, tiene planeado un festival de 8 horas continuas de música sin empalmes y con dos escenarios:

  1. Escenario Red
  2. Escenario Yellow

Por lo que estos son los horarios de cada escenario y los artistas que se presentarán en el Knotfest 2025 y en cada escenario a partir de las 15:35 horas:

Knotfest 2025 Escenario Red:

  • Fit For an Autopsy - 15:30 horas
  • Wage War - 16:45 horas
  • Slaughter to Prevail - 18:40 horas
  • Marilyn Manson - 21:30 horas

Knotfest 2025 Escenario Yellow:

  • Hanbie - 16:10 horas
  • Shinedown - 17:35 horas
  • Falling in Reverse - 19:55 horas