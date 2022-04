La cantante colombiana Karol G, rindió un emotivo homenaje a grandes personalidades como Shakira, Celia Cruz, Daddy Yankee, Ricky Martín, entre muchos otros.

Fue durante su presentación de este fin de semana en el festival Coachella, donde Karol G, quien cantó en el escenario principal, homenajeó a sus colegas.

La intérprete de 31 años no solo cantó sus icónicos temas, también incluyó en su repertorio, canciones de personalidades como:

Selena Quintanilla

Celia Cruz

Daddy Yankee

Asimismo, Karol G sorprendió con algunos palomazos, sobre todo junto a Becky G, con quien recientemente lanzó el tema ‘Mami’, que no podía faltar en su set musical.

Durante su espectáculo, las características frases de empoderamiento femenino no se hicieron esperar.

“Si no me busca es porque no hace falta”, expresó Karol G, quien desató la ovación del público, debido a la polémica que la envuelve, luego de su ruptura con Anuel AA.

Posteriormente, antes de rendir tributo a cantantes como Selena Quintanilla y Shakira, lanzó: “Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las bichotas”.

Karol G cantó canciones como ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla, ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz y ‘Las caderas no mienten’ de Shakira.

La cantante colombiana, expresó orgullo por ser una representante de la música latina:

“Soy de Colombia, y estoy muy orgullosa de representar a mi país y a las latinas”, declaró Karol G en el escenario del Coachella.

Karol G no solo homenajea a Shakira y Celia Cruz, también a los latinos

Karol G rindió tributo a artistas como Ricky Martín, Daddy Kanye, Luis Fonsi, J Balvin y Los del Río, después de homenajear a Shakira y Celia Cruz.

La intérprete cantó:

‘María’ de Ricky Martín

‘La Macarena’ de Los del Río

‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz

‘Gasolina’ de Daddy Yankee

‘Mi gente’ de J Balvin

‘Mis caderas no mienten’ de Shakira

Karol G cerró su espectáculo con el ovacionado éxito ‘Tusa’, que desató el aplauso y emoción de los presentes en su presentación del festival Coachella, en el que destacó el crecimiento del género urbano y la presencia de las cantantes latinas.