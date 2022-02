Yailin La Más Viral responde a las críticas tras haber abandonado transmisión en la que sonó canción de Karol G

Yailin La Más Viral respondió a las críticas que le llegaron tras haber abandonado transmisión en la que sonó una canción de Karol G.

Desde hace varias semanas, la cantante dominicana, Yailin La Más Viral, ha sido objeto de críticas debido a su relación con Anuel AA, quien es ex pareja de Karol G.

Así que, los internautas no han parado de hacer toda clase de comparaciones; así como de mostrar que han tomado partido, con los comentarios en redes sociales.

Yailin La Más Viral (@yailinlamasviralreal/Instagram )

Yailin La Más Viral responde contundentemente a quienes la criticaron por abandonar transmisión luego de que sonó una canción de Karol G

Yailin La Más Viral respondió contundentemente a todos los ‘haters’ que la criticaron por haber abandonado una transmisión luego de que empezara a sonar la canción “Mami”, el más reciente éxito de Karol G.

Fue hace poco que Yailin La Más Viral decidió hacer una transmisión en vivo junto con una de sus amigas. Al principio todo parecía transcurrir sin nada fuera de lo común, hasta que al fondo empezó a sonar la canción de la colombiana.

Una de las cosas que más destacó es que la amiga de Yailin no hizo algo al respecto, e incluso continuó comiendo.

Entonces, la actual novia de Anuel AA dejó entrever todo su enojo y se desconectó al instante de la transmisión en vivo, sin siquiera importarle que la estaban viendo más de 60 mil personas.

Como era de esperarse, comenzó a recibir un sinfín de críticas por parte de los internautas, quienes se burlaron de ella y de su ‘mala amiga’.

Así que Yailin La Más Viral decidió hacer frente a todos los que la han criticado, dedicando algunas palabras a todos sus ‘haters’.

“Veo pal de gente que me tiene tanto odio que nada más espera que pase algo para venir y acabarme a lo estúpido. Que no tienen cerebro, si se fijan ella no tenía el celular y estaba más pendiente a su pan que a otra cosa”, inició la cantante.

“Así que dejen de estar hablando mierda, que a ustedes las amigas le cogen al marido, que es peor y nadie les dice nada”, continuó ella en su defensa.

“Fin. Amor y paz”, fue como terminó Yailin La Más Viral, dejando en claro que está comenzando a cansarse de las críticas.