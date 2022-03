Anuel AA lanza hielo a Dj por poner canción de Karol G (VIDEO)

El cantante puertorriqueño Anuel AA, causó mucha polémica, tras lanzar un hielo a un Dj que puso ‘Mami’ de Karol G.

Recordemos que Anuel AA tuvo una importante relación con Karol G y en su momento, fueron una de las parejas más queridas en la industria de la música.

Sin embargo, aunque se especulaba que podrían retomar su noviazgo luego de haber compartido escenario en uno de los conciertos de Karol G; Anuel AA inició un romance con la influencer Yailin la más viral.

Cabe señalar que ella ha recibido fuertes críticas por parte de los usuarios que esperan aún que Karol G y Anuel AA regresen, al grado de hacerla llorar en una transmisión en vivo.

Karol G y Anuel AA (@karolg / Instagram)

Por otro lado, han habido muchas especulaciones en torno a la situación, pues Karol G dio un discurso durante uno de sus shows, en el que dejó entrever que la nueva novia de Anuel AA fue la tercera en discordia.

Asimismo, recientemente salió a la luz el tema ‘Mami’ en el que Karol G supuestamente llama “rata de dos patas” a Anuel AA.

En un clip que está circulando en redes sociales, se puede observar cómo el cantante disfruta de la fiesta, cuando empieza a sonar la canción.

De inmediato, los presentes se pusieron alerta y comenzaron a grabar su reacción, pues la situación es del dominio público.

Posteriormente, Anuel AA se acercó a un barandal y se dispuso a lanzar el hielo al encargado de la música.

Fans de Anuel AA aseguran que no ha superado a Karol G

Anuel AA abrió diálogo esta semana, tras lanzar un hielo a un Dj que puso ‘Mami’ de Karol G y por su reacción, aseguraron que no la ha superado.

“Increíble, no la supera”, “Si no sintiera nada por Karol G, no se pondría así”, “Él hace eso porque ama a Karol”, “Señal de que todavía no la supera”, fueron solo algunos de los comentarios.

Del mismo modo, se sugirió que Yailin la más viral pudo haber orquestado lo que hizo Anuel AA, sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado al respecto.