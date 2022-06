Durante el concierto de Justin Bieber en México, el cantante canadiense subió a un traductor; sin embargo, las redes se burlaron de él porque no le entendió.

El video del traductor de Justin Bieber durante su concierto en México en el Foro Sol, muestra el momento cuando el cantante quiso dar un mensaje respecto al racismo .

Por lo que, para que todos los asistentes a su concierto pudieran entender su mensaje, decidió subir a un traductor al escenario y fue aquí en donde los problemas empezaron.

Cuando Justin Bieber empezó a pronunciarse en contra del racismo, el traductor no entendía nada de lo que decía el cantante y los espectadores comenzaron a burlarse de él.

“As we know, racism is evil” comenzó diciendo Justin Bieber, cuando su traductor se quedó callado al no entender lo que decía el cantante.

Usuarios se burlan del traductor de Justin Bieber y aseguran le ganaron los nervios

Un video del concierto de Justin Bieber se ha hecho viral, pero no por las canciones que interpretó durante las 2 noches que se presentó en e l Foro Sol , sino por su traductor.

Y es que en un video de TikTok, los usuarios han expuesto al traductor quien, cuando Justin Bieber empezó a hablar, este no pudo traducir lo que estaba diciendo.

Incluso entre el público hubo quien le gritaba lo que Justin Bieber estaba diciendo, mientras él se quedaba callado o decía cosas sin coherencia.

Muchos de los usuarios en TikTok atribuyeron el fallo del traductor de Justin Bieber a que estaba nervioso al estar con el cantante y ante tanta audiencia.

No obstante, el momento ha quedado registrado en las redes sociales como TikTok y Twitter , lo cual ha provocado que el traductor de Justin Bieber se hiciera viral.