¿Jonas Brothers en México? Estas 3 ciudades estarían en el calendario de conciertos para 2024 de la banda estadounidense.

En 2023, los Jonas Brothers iniciaron su gira mundial Five Albums. One Night, que en su etapa inicial incluyó conciertos en 20 países de Europa, Norteamérica y Oceanía.

Aunque sus fans de habla hispana esperaban con ansias el Five Albums. One Night. The World Tour, los Jonas Brothers excluyeron de sus conciertos a México y el resto de Latinoamérica.

Esto podría cambiar en unos meses, pues según filtraciones, los Jonas Brothers se reencontrarán con su público hispanohablante en 2024, llevando su gira de conciertos Five Albums. One Night a México.

Jonas Brothers (@jonasbrothers / Instagram)

Jonas Brothers regresarían a México con al menos 3 conciertos

La información fue dada a conocer por la cuenta de X @ailoviutl, que se dedica a difundir información exclusiva sobre conciertos y demás eventos musicales en México.

Según su reporte del martes 12 de diciembre, los Jonas Brothers tendrían pensado incluír a México en la segunda etapa de su Five Albums. One Night. The World Tour, que se llevará a cabo el próximo año.

Así, los Jonas Brothers ofrecerían al menos tres conciertos en tres diferentes ciudades de México:

Ciudad de México (CDMX)

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Jonas Brothers (Chris Pizzello / AP)

Jonas Brothers: Su posible regreso a México genera suspicacia en redes sociales

En redes sociales, los fans de los Jonas Brothers reaccionaron con emoción por la posibilidad de poder volver a ver en vivo a su banda favorita.

Sin embargo, también hubo internautas que vieron con escepticismo la noticia, recordando que en el pasado los Jonas Brothers ya tuvieron fechas confirmadas en México y terminaron cancelándolas.

Quienes vivieron esa situación incluso advirtieron a los fans interesados que tuvieran cuidado porque muchos no obtuvieron el reembolso por los conciertos cancelados de los Jonas Brothers.

Cabe destacar que hasta el momento no hay ningún anuncio oficial sobre el posible regreso de los Jonas Brothers a México.

Jonas Brothers (Reuters)

¿Quienes son los Jonas Brothers?

Los Jonas Brothers debutaron como banda en 2005, con el disco It’s About Time, pero fue hasta su álbum homónimo Jonas Brothers que su carrera se catapultó a nivel internacional.

En 2008, los Jonas Brothers se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva Camp Rock.

Tras varios discos y conciertos alrededor del mundo, los Jonas Brothers anunciaron su separación en 2013.

Sin embargo, seis años después, en 2019, los hermanos Jonas regresaron a la escena musical con el tema ‘Sucker’ del disco Happiness Begins, al que le han seguido muchos otros éxitos.