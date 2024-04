Slipknot regresa a México este 2024 con dos conciertos que prometen; te damos detalles precio de boletos y fecha de preventa para que no te los pierdas.

La banda de metal Slipknot sorprendió a sus fans con el anuncio de dos conciertos en México 2024.

Conciertos de Slipknot que forman parte de la gira del 25 Aniversario Tour - Here Comes The Pain y para que no se te pase, presta mucha atención.

Corey Taylor, vocalista de Slipknot (Katja Ogrin/Reuters / PA Images via Reuters Connect)

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Slipknot en México 2024?

Serán dos fechas las que de en concierto Slipknot en México 2024, por lo que ve apartando ya el día en tu calendario.

A esto los dos conciertos de Slipknot en México 2024 serán:

8 de noviembre del 2024 en Calle 2 en Guadalajara, Jalisco

9 de noviembre del 2024 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, CDMX

Slipknot en el Louder Than Life Music Festival 2019 (REUTERS/WENN)

Fecha de preventas de boletos para los conciertos de Slipknot en México 2024

Ve sacando la tarjeta, pues la preventas de boletos para los conciertos de Slipknot en México 2024 ya tiene fecha de arranque.

A esto la preventa para ver a Slipknot en sus dos fechas de concierto en México 2024 será de la siguiente forma:

2 de mayo 2024: Preventa Banorte a partir de las 11:00 am

6 de mayo 2024: Venta General arrancando desde las 11:00 am

La preventa se llevará a cabo en distintas boleteras, por lo que los boletos para el concierto de Slipknot en Guadalajara serán a través Funticket, muestras que para su show en la CDMX las entradas estarán disponibles en Superboletos.

Por otra parte, los concierto de Slipknot en México 2024 contarán con preventa exclusiva Maggots, y obtén tus boletos antes que nadie deberad regístrate en https://bit.ly/registromaggots

🚨Atención, Maggots 🚨



¡Slipknot, la legendaria banda llega a nuestro país para celebrar su 25 aniversario con dos presentaciones brutales! 🔥



Guadalajara y por PRIMERA VEZ en CDMX.



Preventa Bancaria: 2 de mayo 11 am

Venta General: 6 de mayo 11 am



Forma parte de la… pic.twitter.com/M2hCOYByF2 — Music vibe mx (@Musicvibe_mx) April 22, 2024

¿Cuál es el precio de los boletos para ver en concierto a Slipknot en México 2024?

El precio de los boletos para ver en concierto a Slipknot en México 2024 aún no ha sido revelado.

Aquí te estaremos actualizando el precio de los boletos para ver en concierto a Slipknot en México 2024 en cuantos se den a conocer de manera oficial.