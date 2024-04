W24 regresa a México en la agenda de conciertos 2024; te damos los detalles de precio de los boletos y fecha de preventa para verlos en el Auditorio BB.

La banda de rock idol surcoreana W24 llega a México con un concierto que promete como parte de su gira Here We Go.

Por lo que si eres parte de los fans EVERY de la banda W24 esto te interesa, así que presta mucha atención para que no te pierdas de verlos en concierto.

W24 en México: Precio de los boletos y fecha de preventa para verlos en concierto en Auditorio BB (@Band_W24hours)

¿Cuándo será el concierto de W24 en México desde Auditorio BB?

Será solo una fecha en concierto en México que ofrezca W24 con su gira Here We Go, así que aparta el día.

Pues la banda de rock surcoreana W24 llegará a México el próximo domingo 21 de julio de 2024.

Recuerda que la cita para ver W24 en concierto es en el Auditorio BB recinto ubicado en la calle de Tlaxcala 160, colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Fecha de preventa de boletos para ver en concierto a W24 en México desde Auditorio BB

Saca la tarjeta tarjeta pues la preventa de boletos para ver en concierto a W24 en México desde Auditorio BB ya tiene fecha de salida.

Por lo que la preventa de boletos para el concierto a W24 en el Auditorio BB será a través de Ticketmaster de la siguiente manera:

2 de mayo 2024 - Preventa Citibanamex arrancando a las 11:00 am con 3 meses sin intereses en comprar mayores de 3 mil pesos

3 de mayo de 2024 - Venta General a partir del 11:00 am y en taquillas del Auditorio BB

EVERY, ¡Sorpresa!💥 ¿Están listos para recibir a @Band_W24hours este 21 de Julio en el Auditorio BB con su gira “Here We Go”🤩🫰🏻🎸 #PreventaCitibanamex: 2 de Mayo pic.twitter.com/ad05xR9fTD — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) April 30, 2024

¿Cuál es el precio de boletos para ver a W24 en México en concierto en el Auditorio BB?

El precio de los boletos para ver a W24 en México en concierto en el Auditorio BB no ha sido revelado de manera oficial por parte de Ticketmaster.

Sin embargo, se sabe que la venta de boletos tendrá Paquete VIP, del cual no se ha especificado más detalles, pero también tendrán preventa conforma a la fecha que te dimos.

Así que aquí les estaremos actualizando toda la información a los EVERY de W24 en cuanto se dé a conocer.