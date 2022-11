Jennifer Lopez borró todas sus fotografías de Instagram con el propósito de promocionar su nuevo álbum, el cual está previsto para el 2023.

Y es que la táctica de borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram es algo que se utiliza mucho en el medio para anticipar que el o la artista hará un anuncio importante en las próximas horas.

Tal fue el caso del cantante Christian Nodal, de 23 años, quien en su momento realizó la misma estrategia para promocionar su material nuevo, también a través de la red social.

Por su parte, Jennifer Lopez de 53 años tiene su cuenta completamente vacía, a excepción, claro, de la publicación en la cual comparte un poco acerca de lo que será su próximo álbum.

Jennifer Lopez promociona su nuevo álbum borrando todo de su Instagram (Instagram | captura de pantalla @jlo)

This Is Me... Now, el nuevo álbum de Jennifer Lopez

This Is Me... Now es el título que llevará el nuevo álbum de Jeniffer Lopez. De acuerdo con la única publicación disponible en la cuenta de Instagram de la cantante, el disco estará conformado por 13 canciones.

Además, el nuevo álbum de Jennifer Lopez es anunciado a unos días de que fue el aniversario número 20 de su tercer álbum de estudio.

Jennifer Lopez lanzó su tercer álbum de estudio el 19 de noviembre del año 2002, el cual se llamó This Is Me... Then.

Claramente, el nuevo álbum de la cantante promete un viaje en el cual podremos conocer más de Jennifer Lopez y sus experiencias de las últimas dos décadas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Greatest Love Story Never Told

De lo que definitivamente va a hablar Jennifer Lopez en su nuevo álbum es acerca de su historia de amor con el actor Ben Affleck, de 50 años de edad.

Y es que entre la lista de canciones que conformarán el nuevo disco de This Is Me... Now, la número siete se llama “Dear Ben pt. II”, la cual es una clara referencia a su ahora esposo Ben Affleck.

Pero no es la única canción que parece involucrar al actor, pues la número 12 del disco lleva por nombre “Midnight Trip to Vegas”. Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en una pequeña ceremonia en Las Vegas, para luego hacer una segunda boda con familiares y amigos.

Por todo lo anterior, es seguro que la última canción del disco, “Greatest Love Story Never Told” (la historia de amor más grande jamás contada) podría ser la más firme declaración de amor de Jennifer Lopez a Ben Affleck.