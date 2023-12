Fher de Maná -64 años- se va en contra de Bad Bunny después de que le tirara al reggaetón y esto fue lo que dijo.

Hace unos días José Fernando Emilio OIvera Sierra, mejor conocido como Fher de Maná, habló sobre el género del reggaetón y Bad Bunny -29 años- en una entrevista para el diario español El Mundo.

Pues Fher de Maná se negó rotundamente a colaborar algún día con Bad Bunny si es que esto llegara a ocurrir.

Pues el tema surgió luego de que Fher de Maná revelara que su propio hijo Dalí, le había pedido que colaborara con Bad Bunny para modernizar su estilo de música.

Durante una entrevista, el vocalista de Maná, Fher, habló sobre si colaboraría con Bad Bunny incursionando en el género del reggaetón.

Pues reveló que su hijo le dijo sobre colaborar con Bad Bunny y hacerse de fama internacional con el reggaetón, a lo que Fher de Maná se negó.

Pero esto no fue lo único que dijo con respecto al reggaetón y a Bad Bunny, pues tachó de vulgar y violento al género y carente de talento.

De igual forma, Fher de Maná lamentó que actualmente, la música latina está invadida por el reggaetón y él sostiene que debe haber una postura hacia el contenido de la letra y calidad artística.

“El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Fher de Maná