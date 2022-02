Enrique Bunbury anuncia su retiro de los escenarios por un fuerte problema de salud que le provoca un inmenso dolor y sufrimiento durante sus giras.

A través de sus redes sociales, Enrique Bunbury sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que destacó que ha tomado la decisión de alejarse de los conciertos.

El comunicado de Enrique Bunbury se da después de que tuvo que posponer su concierto en la CDMX donde esperaba celebrar sus 35 años de carrera.

Tras ser el líder de la banda ‘Héroes del silencio’, Enrique Bunbury alcanzó gran popularidad en diferentes países incluido México. Incluso hace un año brindó su primer y último concierto en formato streaming.

Sin embargo ahora sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios por aflicciones crónicas de garganta y vías respiratorias.

La celebración por sus 35 años de carrera se ha visto afectada por sus problemas de salud. A pesar de que Enrique Bunbury pensó que podría continuar, el inmenso dolor y sufrimiento que siente lo han obligado a tomar una drástica decisión.

Enrique Bunbury reveló que desde el 2015, durante su gira ‘Mutaciones’, comenzaron los problemas en su garganta, los cuales continuaron hasta el 2019 con su tour ‘Expectativas’.

Con la llegada del Covid-19 y el alto a los conciertos, Enrique Bunbury pensó que su problema se había solucionado y podría seguir con sus presentaciones, pero el dolor ha regresado.

Enrique Bunbury destacó que tras regresar a los escenarios en México, se dio cuenta que no podría seguir así, lo que le hizo tomar una decisión que desde hace tiempo la veía cercana.

El cantante tenía dos fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, pero su segunda fecha, la del 12 de febrero, la tuvo que posponer.

Aunque no reveló el nombre de la enfermedad que padece, Enrique Bunbury puntualizó que este malestar hace que se le cierre e irrite la garganta, lo que le dificulta la ejecución de su trabajo.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”

Enrique Bunbury destacó que tras meditar mucho sobre su salud, ha tomado la decisión de alejarse de los conciertos y tours, siendo los que tiene programados este año los últimos que realice.

“Nada de esto me ocurre, jamás, si no estoy de gira. Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice”

En su mensaje Enrique Bunbury señaló que se encuentra muy emocionado por los nuevos proyectos que vendrán para su vida.

Enrique Bunbury agradeció a todas las personas que lo hay apoyado a lo largo de su trayectoria y agradeció todo lo que ha vivido en estos 35 años de carrera.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”

Enrique Bunbury