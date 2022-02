Este fin de semana, el intérprete de ‘Aunque no sea conmigo’ anunció el fin de su carrera; te contamos por qué se retira Enrique Bunbury de la música; esto sabemos al respecto.

Fue a través de su newsletter, que difundió más tarde en sus redes sociales, donde Enrique Bunbury reveló que se despediría de su exitosa carrera musical.

“Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, expuso el intérprete de 54 años.

Enrique Bunbury abandonará su carrera como cantante debido a algunos problemas de salud.

Declaró que ha estado arrastrando un “malestar” que le ha “costado mucho localizar y comprender”.

Según compartió Enrique Bunbury, comenzó con algunos problemas de salud entre 2015 y 2016, cuando se encontraba inmerso en su gira ‘Mutaciones’.

Sin embargo, fue en el tour ‘Expectativas’, cuando empeoró su estado de salud; es decir, entre 2017 y 2019.

Debido a la pausa que hizo entre 2020 y 2021, pensó que su “mal” ya se había “diluido”, y comenzó a planear el “reencontrarse” con su público.

Pese a ello, en su gira actual, notó que es “todo lo contrario”.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan mis viajes y shows, un compendio de síntomas y dolor me acompañan”, relató Enrique Bunbury.

Comentó que ya lo ha consultado con algunos médicos y le han dado una serie de diagnósticos

“He escuchado diferentes nombres y diagnósticos”, dijo Enrique Bunbury.

“La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, agregó el cantante.

Debido a este problema de salud, Enrique Bunbury ha optado de manera “muy meditada y consciente”, “abandonar” su carrera como cantante.

Enrique Bunbury ya no ofrecerá más conciertos, por el padecimiento.

Sobre el tour en el que se encuentra, dejó saber que no será cancelado.

Los conciertos que tiene programados en Estados Unidos y España, hasta septiembre, “serán los últimos” que Enrique Bunbury ofrecerá.

A pesar de no dar más shows, Enrique Bunbury piensa continuar en la industria de la música.

Finalmente, se despidió de su público y agradeció a todos sus fans.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250 mil, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”.

Enrique Bunbury