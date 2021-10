Elán inspira nueva canción en SefChol y se vuelve viral

Gracias a sus clásicos consejos de Instagram, la cantante e influencer Elán inspira una nueva canción en SefChol y se vuelve viral.

Elán Sara DeFan, mejor conocida como Elán, es una cantante e influencer mexicana que se ha vuelto viral gracias a los consejos que da en sus redes sociales.

En una de sus clásicas “sesiones” de consejos, alguno de sus más de 4.2 millones de seguidores les preguntó cómo no “encularse”.

Esta frase hizo que la cantante Elán comenzara una divertida canción sobre “encularse” o no, misma que inspiró al también influencer conocido como SelChol a realizarle una melodía .

Luego de que Elán realizara sus clásicos consejos en Instagram, el creador de contenido e influencer SefChol decidió ponerle melodía a la divertida respuesta en canción de Elán.

SefChol, quien cuenta con más de 200 mil seguidores en TikTok, es un creador de contenidos mexicano que musicaliza situaciones de la vida cotidiana.

Especialmente sobre situaciones frustrantes que pasan en el día a día y, qué mejor manera de volverse viral que crear una canción sobre alguien que no quiere “encularse” pero ya lo hizo”

“Ayuda no me quiero encular, ya me encule”

Elán y SefChol