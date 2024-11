La guitarra de Noel Gallagher, integrante de Oasis, fue subastada recientemente alcanzando un precio de 226 mil 800 libras, equivalentes a más de 5 millones de pesos .

El instrumento musical se fabricó a medida para el artista en 1997 y fue clave en el tercer álbum de Oasis, Be Here Now, mismo que llevó a la banda a la cúspide de la fama.

“La mejor guitarra del mundo”

Noel Gallagher calificó su guitarra, una Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine , como “la mejor del mundo”

El instrumento apareció en icónicos programas de televisión como The David Letterman Show y Saturday Night Live, según informó la casa de subastas Propstore.

Noel Gallagher, de Oasis (Cortesía)

El regreso de Oasis

Los hermanos Gallagher anunciaron recientemente su reencuentro en una gira próxima a realizarse en verano.

Liam y Noel Gallagher, quienes fundaron la banda en 1991 y la disolvieron en 2009 tras varios conflictos personales , confirmaron su regreso, emocionando a los fans de la emblemática banda británica.

Esta noticia elevó por mucho el precio de la subasta, considerada ya un objeto histórico.

¿Por qué se pelearon los hermanos Gallagher?

Después de 15 años de estar separados, los hermanos Gallagher anunciaron el regreso de Oasis con varios conciertos pero ¿por qué se pelearon?

Entre ellos hubo varios conflictos, aquí te contaremos sólo algunos de ellos:

(Cortesía)

Todo comenzó en 1994, cuando durante una gira hubo una pelea en un bar de Los Ángeles, donde Liam golpeó a Noel con una pandereta en pleno escenario.

Noel abandonó temporalmente la gira e incluso él reveló que los dos siempre habían sido como el agua y el aceite, pero la música era lo que los mantenía juntos.

Posteriormente, Noel y Liam Gallagher hablaron en entrevista con John Harris de NME sobre un arresto en un ferry en donde ambos estaban ebrios.