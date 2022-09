Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme, se lanzó en una intervención como solista con Kimberly Loaiza para “Después de las 12 Remix”, pero ¿hace alusión a una infidelidad?

Ahora, Eduin Caz se separó de Grupo Firme para hacer una colaboración como solista en el reguetón, lo que ha enloquecido a sus fans.

Sin embargo, llamó la atención que el cantante de 28 años de edad habló de infidelidad, lo que recuerda la balconeada que el pusieron hace casi un año, cuando le fue infiel a su esposa.

“Después de las 12 Remix” es la colaboración que Eduin Caz hizo con Kimberly Loaiza y Ovi, misma que rápidamente se colocó como primero en tendencia de YouTube.

Esta sería la primera vez el integrante Grupo Firme realiza una colaboración como independiente, sin embargo, este es solo un remix, pues “después de las 12″ ya existía.

Pese a ello, Kimberly Loaiza y Ovi, la hicieron de emoción al mostrar a su invitado especial, el cantante de Sinaloa entró al remix con versos sobre infidelidad y el consumo del alcohol; todo cercano a la realidad.

Recordemos que a inicios de diciembre de 2021, Eduin Caz fue señalado de haber sido infiel a su esposa, Daisy Anahí, años atrás.

Sin embargo, estas acusaciones que fueron aceptadas por el cantante, desataron rumores de otras infidelidades y que ahora se cuestione el amor verdadero entre ambos.

Sumado a ello, que ahora Eduin Caz ya no desea hablar más de la infidelidad que cometió, aunque sí cante del tema en “Después de las 12 Remix”.

“Después de las 12 Remix” es la canción con la que Eduin Caz hace alusión a haber incitado a ser infiel, pues de tanta inspiración, esa fue la que le surgió al cantante para intervenir.

Esto es lo que dice lo que Eduin Caz canta junto a Kimberly Loaiza y Ovi en “Después de las 12 Remix”.

Y enseguida la parte en que se habla de la parte infiel y de consumo del alcohol que todos saben Eduin Caz tiene.

“Se sube a la mesa perreo sin control cuando el DJ le pone su canción, hasta abajo y hasta abajo y que el novio se vaya al carajo. Esta noche es para ti mi amor y sin que intervenga el corazón, solamente tu cuerpo y el mío.

Ay mamita ya vente conmigo. Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz, brilla por si sola como una estrella fugaz, no se anda con rodeos, como viene te me vas, que le sirvan otro trago que hoy te vas con Eduin Caz. De besarse con amigas esta noche es capaz, le vale madre y hoy se va a emborrachar, quiere desmadre y nadie la va a parar, que le traigan más alcohol que no se vaya a acabar”.

Eduin Caz en "Después de las 12 Remix".