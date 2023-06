Un nuevo golpe para la reputación de Eduin Caz. El vocalista de Grupo Firme está siendo tachado de oportunista y encajoso tras ofrecer un concierto en Monterrey.

Verás, aunque Eduin Caz, de 28 años de edad, hizo todo para complacer a su público regio, no lo logro pues algunas personas vieron mal que llevará a un músico que supuestamente trabajaría con Edén Muñoz.

Edén Muñoz (@edenmunoz / Instagram)

Tachan de envidioso y oportunista a Eduin Caz

De acuerdo con la cuenta de Instagram ‘Chamonic3′, Eduin Caz presionó a Chacho Pardo para cantar con él, aún cuando el músico días atrás buscó hacer un dueto con Edén Muñoz, de 32 años de edad, quien al escucharlo le dio el sí.

Colaboración que se vino abajo ya que Eduin Caz, buscó primero al coautor de edad desconocida, lo invitó a su concierto y de esta manera lo presionó y lo apalabró para que hiciera con él un dueto.

Por ello, el pasado domingo ambos compartieron escenario en palenque de Monterrey, Nuevo León, donde cantaron frente al 10 mil personas la canción de Chacho Pardo: “Déjala que sea feliz”.

Eduin Caz junto a Chacho Pardo (@eduincaz / Instagram)

Esto no fue bien visto por fans y detractores del cantante de Grupo Firme, quienes tachan de encajoso y oportunista a Eduin Caz, quien se jacta de ayudar a nuevos talentos.

Piden a Chacho Pardo cuidarse de Eduin Caz

Gente asegura que no es la primera vez que Grupo Firme busca colgarse de talentos prometedores, “lo hizo con Peso Pluma, con Gerardo Coronel ‘El Jerry’ y ahora lo hará con Chacho Pardo”, acusan.

Por ello le piden al coautor cuidarse de Eduin Caz: “Con él, no. Yo quería escucharla solo con usted”, “Compa, el dueto era con Edén Muñoz”, “Ya se me hacia raro que Grupo Firme no se viniera a colgar”, “Al rato usted les va a deber la fama”, expresan en redes sociales.

Palabras que ambos cantante han decidido ignorar pues presumen su dueto y auguran un gran éxito. Por su parte, Edén Muñoz se mantiene al margen ya que no ha comentado -y se sospecha tampoco lo hará- nada al respecto.