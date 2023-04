Eduin Caz preocupó a sus fans debido a que publicó en Instagram un breve video donde aparece con el rostro golpeado; sin embargo, todo tiene una explicación.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

Al cantante de Grupo Firme no lo golpearon. A Eduin Caz, de 28 años de edad, le maquillaron falsas heridas para la promoción de su nueva canción titulada “Y ahora”, la cual cuenta con la colaboración del rapero 6ix9ine.

“Y ahora” de Grupo Firme y 6ix9ine se estrenó a primeras horas de este viernes 28 de abril, pero antes de esto, los cantantes se metieron a la piscina y se emborracharon para celebrar su colaboración.

6ix9ine se burla de que a él y Eduin Caz los golpearon en el gimnasio

El más emocionado fue 6ix9ine, de 26 años de edad, quien después de que Eduin Caz asegurara que sus falsos golpes se debían que se golpeó con algo, éste aseguró que los chingaron en el gimnasio, declaración que le arrancó una carcajada a su compañero.

¿De qué trata la canción “Y ahora” de Grupo Firme y 6ix9ine?

“Y ahora” de Grupo Firme y 6ix9ine es una canción de desamor, ideal para aquellas personas que tienen el corazón roto porque su relación se terminó.

Un apasionado Eduin Caz invoca al olvido debido a que extraña a la mujer que lo llenaba de besos y cariñitos, mismos que son tan solo un recuerdo puesto que ella ya no le contesta ni las llamadas.

La letra de “Y ahora” reza así:

Hoy desperté recordándome de tus cariñitos, de to’s tus besitos

Me siento solo, vacío, nada sigue igual porque tú no estás

Ay, mi purunguita, yo te extraño demasiado. ¿Cuántas veces te he texteado? Cuántas veces te he llamado y no has contestado.

Diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? Ay Bebecita, yo te amo

CORO: Y ahora, ¿qué hago? ¿Y el olvido pa’ cuando? Si me hace falta Porque no llegas un rato / Y ahora me cuido el doble pa’que no me dejen el cora partido si antes lo tenía enterito.

Ya eres una bala perdida, chiquitika si tú vuelves hago lo que me pidas me rompiste el corazón y no se sana la herida soy un bobo aqui sufriendo ando jodido y tú gozándote la vida

te lo digo en serio el que rie primero queda llorando al final del cuento y yo aquí tomando frente a mis compas siempre pensando en verte un rato en verte un rato

CORO

*Ay chiquitita como la quiero, uh, y puro Grupo Firme con mi compa 6ix9ine. Échele mi bro, México en la casa.