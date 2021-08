Dua Lipa y Elton John lanzan su nueva canción ‘Cold Heart’

Dua Lipa estrenó este viernes 13 de agosto su nueva canción “Cold Heart (PNAU Remix)”, en la que une su voz con su compatriota, Elton John.

A través de Twitter, Dua Lipa dio a conocer el lanzamiento, dedicando un especial agradecimiento a Elton John y diciéndose incrédula por haber trabajado con “su héroe”:

“🧊❤ ‘Cold Heart’ con @eltonofficial ¡¡ES TUYO AHORA !! (@pnau remix) - Elton, eres mi amigo y mi héroe y nunca pensé que sería capaz de decir eso en una oración. Gracias por todo tu amor y apoyo. Agradecida de hacer música contigo en esta vida ❤🧊” Dua Lipa

(@DUALIPA / )

¿Cómo nació la colaboración de Dua Lipa y Elton John?

Todo inició cuando Dua Lipa le pidió a Elton John, via Instagram, contar sus experiencias en el famoso club neoyorkino Studio 54.

Esto, poco antes de que Dua Lipa protagonizara en noviembre de 2020 el concierto Studio 2054, con el que presentó su mpas reciente álbum “Club Future Nostalgia”.

Fue así como Dua Lipa y Elton John se volvieron tan cercanos que el cantautor participó como invitado en el live stream de Studio 2054.

Dua Lipa correspondió al gesto, actuando en los Premios de la Academia Elton John, dedicada a la lucha contra el SIDA, que recaudaron 3 millones de dólares.

Dua Lipa y Elton John han trabajado juntos en nueva música durante la pandemia

La relación entre Dua Lipa y Elton John se ha estrechado tanto que han aprovechado la pandemia de coronavirus para trabajar juntos en nueva música.

De acuerdo con la disquera EMI, “el resultado de esas sesiones ciertamente está a la altura de las expectativas”:

“‘Cold Heart’ es una canción inmediatamente reconocible y, a la vez, concienzudamente contemporánea, un tema llena-pistas moderno, basado en cuatro clásicos de Elton hábilmente mezclados por la banda australiana de electrónica PNAU” EMI, disquera

Los fans de Elton John podrán identificar en ‘Cold Heart’ las canciones “Kiss The Bride” (del álbum “Too Low For Zero”), “Rocketman” (“Honky Chateau”), “Where’s the Shoorah?” (“Blue Moves”) y “Sacrifice’ (”Healing Hands”).

Con información de EFE