El pasado 1 de julio, se llevó a cabo el concierto de Backstreet Boys en Toronto, Canadá en donde el rapero Drake se les unió para cantar la icónica canción de 1999 ‘I Want in that Way’.

De acuerdo a la revista Rolling Stone , Drake se subió al escenario junto a los Backstreet Boys, en donde interpretó ‘I Want in that Way’, una canción con mucho significado para el rapero quien recientemente lazó su más reciente álbum.

Tal y como lo comentó con el público presente en el escenario del Budweiser, Drake reveló que a los 13 años en su bar mitzvah tocaron esa canción.

Y fue cuando la chica de la cual estaba enamorado le preguntó si bailaría con ella la canción ‘I Want in that Wat’ de los Backstreet Boys.

De hecho, Drake dijo que ‘I Want in that Way’ de los Backstreet Boys lanzada en 1999, es una de las mejores canciones de todo el mundo.

Y durante la interpretación de Drake junto a los Backstreet Boys, la gente ovacionó a la boyband y al rapero, quien de hecho se convirtió en el sexto miembro honorario de la banda.

Drake interpretó varias canciones de su más reciente álbum ‘Honestly, Nevermind’ junto a los Backstreet Boys

