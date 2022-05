Los Backstreet Boys, regresaron a México con una presentación en el Tecate Emblema, luego de un par de años de ausencia en el país.

Los fans de hueso colorado, abarrotaron el recinto y entre el público se podía escuchar la emoción de las seguidoras de los Backstreet Boys por poder ver a la agrupación de cerca.

Recordemos que no habían visitado México desde el 2020.

A las 22:00 horas dieron inicio a su presentación en el Emblema, desde el Tecate Stage.

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Aj McLean y Howie Dorough, arrancaron su show con ‘I Wanna Be With You, The Call y Don’t Want You Back’ y desataron una impresionante ovación.

Brian Littrell no tardó en saludar a sus fanáticos: “¿Cómo están? Bien gracias. Chicos están listos para el regreso de los Backstreet Boys, para cada una de la canciones?”, dijo.

“¿Adivinen qué? Yo también estoy listo. Queremos demostrarles todo nuestro respeto, los amamos. Es bueno estar aquí”, agregó.

Backstreet Boys hondean bandera mexicana desde el Tecate Emblema

Los Backstreet Boys enternecieron a su público al hondear la bandera de México con el nombre de la agrupación, desde el escenario principal del Tecate Emblema.

Para honrar a sus fans mexicanos, Kevin Richardson gritó ‘Viva México’, antes de cantar una nueva canción, titulada ‘Chateau’.

Interpretaron temas como: ‘Quit Playing Games With My Heart’, ‘As Long As You Love Me’, ‘No Place’, ‘Breathe’, ‘Don’t Wanna Lose You Now’ y ‘I’ll Never Break Your Hearty’.

Nick Carter causó revuelo al hablar en español: “Hola México, ¿qué pasó?”

Finalmente expresó gratitud a los mexicanos por su gran recibimiento: “Sólo quiero decir que los amamos y que los extrañamos mucho”.

“Esto es increíble, hay gente tan lejos como puedo ver, ¿eso significa que aman a los Backstreet Boys después de todos estos años? Hay como 40 mil personas aquí y estamos honrados”, añadió.

Backstreet Boys en Tecate Emblema (Facebook/Tecate Emblema)

Cantaron también uno de sus temas en español: ‘Nunca te haré llorar’, sin duda uno de los momentos más emotivos del show.

Tras cantar ‘I Want It That Way’, el público pensó que los Backstreet Boys se despedirían, sin embargo, salieron a cantar ‘Get Another Boyfriend’ y ‘The One’.

Finalmente cerraron con ‘Larger Than Life’ y fuegos artificiales, que hicieron del regreso de los Backstreet Boys, un momento muy especial.