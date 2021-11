¿ Dónde y a qué hora ver el concierto de Adele: One Night Only? ¡Tenemos grandes noticias!

Un canal mexicano de televisión abierta transmitirá el evento que marca el retorno a los escenarios de una de las cantantes más destacadas de nuestra época.

El pasado 24 de octubre, Adele ofreció un concierto secreto en el Observatorio Griffith de Los Ángeles y ahora, a través de la televisión abierta mexicana podremos disfrutar de aquel espectáculo musical.

Adele, 30 (@adele - Instagram)

Adele: One Night Only ¿Dónde y a qué hora ver el concierto?

Será por la señal de Canal 5 que miles de espectadores podremos disfrutar del evento grabado en el Observatorio Griffith de Los Ángeles.

El especial de televisión Adele: One Night Only se transmitirá el próximo viernes, 26 de noviembre , a las 10:00 PM por el Canal 5 de televisión abierta.

No te pierdas la transmisión de este concierto y disfruta de la música de @Adele por #Canal5 🎤🎶 ¡Pasa la voz! pic.twitter.com/JzmbecrRJH — Canal 5 (@MiCanal5) November 25, 2021

Pero eso no es todo, Canal 5 también transmitirá la entrevista que tuvo Adele con Ophra Winfrey desde el ‘Secret rose garden’.

Algunos temas que se hablan durante la entrevista de Adele con Ophra Winfrey son:

Proceso creativo de su álbum 30

¿Cómo va su vida después del divorcio?

Perdida de peso

Adele, mamá de Angelo

Adele: One Night Only. Todo lo que tienes que saber del evento

De acuerdo con CBS y The Times, el especial de televisión Adele: One Night Only durá, aproximadamente, 2 horas .

Adele, 30 (@adele - Instagram)

En el concierto, Adele interpretó tres canciones de su nuevo álbum: ‘I Drink Wine’, ‘Hold On’, ‘Love is a game’.

Sin embargo, la cantautora británica también incluyó sus más grandes éxitos: ‘Hello’, ‘Skyfall’, ‘Someone Like You’, ‘Rolling in the Deep’, ‘When we were young’, entre otros.

Además, durante el concierto, Adele fue entrevistada por Ophra Winfrey quien cuestionó a la cantante sobre la historia detrás de las canciones, así como varios aspectos de su vida privada.

Adele, 30 (@adele - Instagram)

Adele 30

Luego de seis años de ausencia, Adele presentó su cuarto álbum de estudio titulado ‘30′ y es, sin duda, la producción discográfica más personal de toda su carrera musical.

Adele declaró que tardó casi 3 años en preparar las 12 canciones del álbum ‘30′. Este nuevo disco deja al descubierto diversas situaciones personales de la cantante.

Adele '30' (Adele )

De acuerdo con datos de Billboard, ‘30′ rompió récord como es el disco más vendido en Estados Unidos durante el 2021, ya que logró vender más de medio millón de copias.

Además, ‘30′ superó el numero de ventas de cualquier álbum en los últimos 11 años.