Adele participa en la emotiva propuesta de matrimonio de un fan (VIDEO)

Adele participa en la emotiva propuesta de matrimonio de un fan; el video se hizo viral por lo conmovedor que fue para la novia.

Esta semana, el video que protagoniza Adele, no ha parado de circular en redes sociales y ser comentado, pues sin duda causó revuelo entre los fans de Adele.

Adele ayuda a un fan a pedirle matrimonio a su novia

Adele fue cómplice de una inolvidable propuesta de matrimonio; en esta, el novio lleva a su ahora prometida, con los ojos cubiertos al concierto de la cantante británica.

Cuando le descubre los ojos, él está hincado y le pregunta si quiere casarse con ella; por su parte, la novia llora de emoción, pensando que lo romántico de la propuesta estaba en el público presente, sin embargo, no fue así.

Cuando ella le da el “sí”, Adele sale al escenario del “Observatorio Griffith” de Los Angeles y canta su tema “Make you feel my love”, no sin antes reír ante la sorpresa de Ashley, prometida de Quentin.

En una entrevista, la pareja contó que llevan más de 7 años juntos y ahora, tras el emotivo momento, están por casarse.

Los fanáticos de Adele, no tardaron en pronunciarse al respecto, pues aseguran que fue una de las propuestas de matrimonio, más conmovedoras.

“Me hago pipí si me hacen esto”, “Me infarto ahí mismo”, “Que bonito, pero que hay pocos así. Es más están ya extintos, ese era el último en su especie”, “Me muero y con esa canción, de mis favoritas”, escribieron algunos usuarios.

Me hago pipí y popó si me hacen esto. pic.twitter.com/LxysxfoTeb — Call me Yasuri (@MaaaxHey) November 16, 2021

Mientras tanto, Adele continúa trabajando; lanzó este viernes “30″, un trabajo discográfico que se presume, es el más personal de toda su trayectoria musical.

En una reciente entrevista para el medio estadounidense “Rolling Stone”, Adele compartió que el objetivo de su disco es “enseñar a Angelo (su hijo) quién es realmente su madre, una mujer multidimensional y complicada con una identidad fuera de la relación, quien batalló, lloró y sufrió”, dijo.

Para el álbum, Adele reclutó, como parte de su equipo, a gente con quien ya había trabajado antes, “Me parecía seguro porque sabía que podía contarles cosas y no saldría del estudio”, expuso también la británica sobre su nuevo material, ya disponible en plataformas digitales.