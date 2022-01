Detecta red flags en When We Were Young

Detectan red flags en When We Were Young, todo indica que el festival podría ser una estafa.

Lo que pareciera un festival de ensueño, el When We Were Young se está convirtiendo en una sospechosa estafa.

Luego de que se anunciará el lineup del When We Were Young, festival que reunirá a la mayoría de bandas emo que surgieron a mediados de los 2000.

Hecho que ha ganado, que el When We Were Young que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en Las Vegas, Nevada sea llamado festival perfecto para los emo.

Debido a que en el anunció de los organizadores, Live Nation, el lineup de este prometido evento, contemplaba a más de 50 icónicas bandas del género rock, emo, post-punk, post-hardcore, emo rock, happy punk y el pop punk de todos los tiempos.

Tan solo entre las bandas prometidas en el When We Were Young, se encuentran:

My Chemical Romance



Paramore



Avril Lavigne



Bring Me The Horizon



The Maine



Mayday Parade



Dashboard Confessional



Y muchas otras…



Por lo que desde su anuncio el When We Were Young se ha convertido en tendencia, pero también por algunas sospechas que ponen en duda su veracidad.

Red flags en When We Were Young

El When We Were Young, no sólo está causando polémica por su tan “increíble” cartel, sino también po r las red flags que han detectado algunos usuarios de internet.

El festival que tendrá un precio por boleto de 19.99 dólares, aproximadamente 407 pesos y el cual se realizará en Las Vegas Festival Grounds ha sacado a la venta sus entradas el pasado viernes 21 de enero.

Lo que ha hecho que varios interesados en asistir When We Were Young estén dándose cuenta de algunas inconsistencias acerca del festival.

Resulta ser que la tiktoker originaria de Colombia @gordoilustra ha denunciado haber detectado algunas red flags en When We Were Young.

Según lo contado, como fan de varias de las bandas que se presentarán en el When We Were Young

En un par de videos, la tiktoker explica cómo fue que se ha dado cuenta de algunas sospechas sobre la fidelidad del festival.

Esto luego de que la usuaria de TikTok se dispusiera a adquirir sus boletos para el When We Were Young.

En donde las red flags para el When We Were Young fueron:

Los boletos salieron a la venta a las 9:00 hrs de Estados Unidos, pero la realidad es que se empezaron a vender desde más temprano

Había lista de espera, por si se desocupaban boletos debidos a que ya había sold out.

Precio es muy elevado para el cambio de Colombia

El When We Were Young no tiene ningún sponsor

Se han encontrado muchos cambios en la página del When We Were Young desde su anuncio

Existen bandas que no sabían qué ocurriría el When We Were Young

Live Nation no ha sido claro en los términos y condiciones, tanto para las bandas como para el público asistente

El organizador es Live Nation organizador del Astroworld, festival en donde murieron 8 personas debido a la mala organización de logística y seguridad

Al entrar en lista de espera, el sistema podría cobrarte el boleto sin avisarte

Sorpresivamente el When We Were Young sacó una segunda fecha del festival con exactamente los mismo lineup

El sistema de compra te cobraba los dos días, pero tus boletos no eran para los dos días

No hay reembolso



Ante las red flags detectada por la tiktoker en el When We Were Young, apunta que lo dicho no es solo por hablar.

Explicando que para más información se pueden leer varios artículos referente a las dudas que ha ocasionado el When We Were Young, aunque muchos se encuentran en inglés.

Dicho esto, si existen varias páginas de internet que han hablado sobre la dudosa veracidad de que When We Were Young.

@gordoilustra Responder a @ardx.c Si quieren leer un articulo que tenga un punto de vista menos sad, Forbes sacó un artículo interesante. #whenwewereyoungfest #fyp ♬ sonido original - Gordo

Asimismo, incluso usuarios estadounidenses en redes sociales, quienes pueden tener de primera mano más información sobre When We Were Young, también han hablado sobre las red flags del festival.

Pese a que When We Were Young tiene agotadas sus entradas, hay quienes pueden ser parte del engaño.

Por eso te recomendamos tener en cuenta lo dicho por la tiktoker, así como las publicaciones que han surgido alrededor de este tema antes que aventurarte a adquirir entradas para el When We Were Young.