El cartel de ‘When We Were Young’ y ‘2000s Pop Tour’ provocan memes en redes sociales, pues hay quien asegura que bandas como Pxndx o Belanova faltaron en dichos festivales.

La noticia del cartel de los festivales ‘When We Were Young Festival (WWWYFestival) y el ‘2000 Pop Tour’, han sorprendido a los usuarios en redes sociales.

Esto especialmente por el cartel que han presentado y que ha todos ha traído varios recuerdos nostálgicos de la década de los 2000, provocando así también los memes en redes sociales.

My Chemical Romance y Paramore regresan al Festival ‘When We Were Young’ y provocan memes

Tras revelarse que se celebrará el festival ‘When We Were Young’ en donde My Chemical Romance y Paramore son las principales atracciones, los memes no tardaron en surgir.

Este festival ha presentado su cartel en donde la mayoría de bandas y artistas fueron grandes expositores del género emo rock en la década de los 2000.

Y, cómo era de esperarse, los memes han comenzado a surgir, recordando la época emo de quienes fueron adolescentes hace ya 22 años.

Asimismo, en los memes de redes sociales, hay quienes aseguran que faltaron nombres en el cartel del Festival ‘When We Were Young’.

Entre algunas de las bandas representativas de esos años, se encuentra la banda regiomontana Pxndx .

La banda ya hace algunos años que se separaron y tomaron caminos diferentes pero los usuarios aseguraron con memes, faltaron en el line up.

El ‘When We Were Young Festival’, se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos en ‘Las Vegas Festival Grounds’.

Cartel del WWWYFestival (@WWWFest / Twitter)

Usuarios quieren a Belanova en el ‘2000 Pop Tour’

Por si el recordar a las bandas emo que fueron parte de la esencia musical de la década de los 2000 no fuera suficiente, en México se ha presentado el cartel de otra gira musical, provocando memes también.

Se trata del ‘2000s Pop Tour’, quien a la par del ‘When We Were Young Festival’ en Estados Unidos, sacó también el cartel de artistas confirmados.

Entre ellos se encuentran:

Paty Cantú

Motel

Playa Limbo

Yahir

Kudai

Y más

Pero, los usuarios no quedaron satisfechos con los artistas invitados y, al igual que con Pxndx en el ‘WWWYFestival’ y sus memes, aseguraban que Belanova faltaba en en el line up.

Belanova fue una banda originaria de Guadalajara, Jalisco muy representativa de los años 2000 y una de las bandas más populares de aquella década.

Por lo que junto a Pxndx, Belanova protagonizó varios memes en redes sociales ante los usuarios inconformes con el cartel.

La gira ‘2000s Pop Tour’ llegará el 10 de junio del 2022 a la Arena CDMX, el 8 de junio a la Arena Monterrey y el 20 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

