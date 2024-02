El country se viste de luto con la muerte a los 62 años del cantante Toby Keith, conocido por su canción I Love This Bar.

Toby Keith murió en la noche del pasado 5 de febrero de 2024, esto de acuerdo con un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Se mencionó que durante su muerte estuvo acompañado de sus familiares, además se pidió a los fans que respeten este momento de luto.

No se dio información sobre algún homenaje o servicios fúnebres abierto al público; al parecer todo se llevará a cabo de manera privada.

Toby Keith falleció en paz anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó con gracia y coraje. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento.

Muerte Toby Keith (@tobeykeith)

¿De qué murió Toby Keith?

Aunque no se menciona en el comunicado, Toby Keith murió debido a un cáncer de estómago que arrastraba desde hace un par de años.

Fue en 2022 cuando Toby Keith anunció que padecía cáncer de estómago, desde ese momento se sometió a varias terapias e intervenciones para erradicarlo.

Sin embargo, ninguno de los procedimientos dio resultado, lo único que consiguió fue alargar un poco su tiempo de vida.

Aún así siguió dando presentaciones en Estados Unidos, apenas en 2023 estuvo presente en la ceremonia de los People’s Choice Country Awards.

Tras su muerte le sobreviven su esposa, sus tres hijos, sus dos hermanos y su madre.

Toby Keith (@tobeykeith)

¿Quién fue Toby Keith?

Toby Keith nació el 8 de julio de 1961 en Oklahoma, Estados Unidos; desde niño se interesó en la música gracias a su abuelo, quien tenía un bar donde se presentaban diversos artistas.

A la edad de 20 años, Toby Keith formó su primera banda con algunos amigos la cual fue llamada “Easy Money Band”, misma que tuvo varias presentaciones a nivel local.

Fue hasta la década de los 90′s que Toby Keith logró el reconocimiento en Estados Unidos con su disco “Toby Keith” de 1993.

Ya en los 2000′s logró la fama mundial con “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”, canción lanzada en 2002 dedicada a los atentados del 11 de septiembre.

Hay que mencionar que también tuvo algunas polémicas debido a que era un fiel partidario del ejército estadounidense, así como de las políticas intervencionistas de su país.

Muestra de ello es que dio varios conciertos para las tropas en Afganistán e Irak, además de ser parte de diversos actos apoyando a George W. Bush y Donald Trump.

Al grado que en 2021, Donald Trump le otorgó la Medalla Nacional de las Artes.

Toby Keith (@tobeykeith)

Con información de Toby Keith y CNN.