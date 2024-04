Danna Paola ya quiere dejar atrás su etapa de linda niña y mostrar que ya ha crecido y al igual que las personas le “gusta coger”.

En los últimos meses, Danna Paola -de 28 años de edad- se ha encontrado en medio de la controversia, luego de que decidió hacer un cambio en su trayectoria.

Y es que ha señalado que ahora quiere ser identificada como “Danna”, dejando atrás su etapa infantil cuando comenzó en la industria del espectáculo.

Con el estreno de su nuevo álbum Childstar, Danna Paola se encuentra ofreciendo varias entrevistas para promocionar su música.

En entrevista con Burrita Burrona, Danna Paola sorprendió al hablar sobre Childstar y cómo expresa sus experiencias en diferentes canciones.

Danna Paola confesó que en esta nueva etapa ha decidido hablar sobre su sexualidad, para mostrar que ya dejó atrás su etapa de niña pues ya es toda una mujer.

Danna Paola ha decidido atrás su imagen infantil y darle paso a una etapa más madura en la que ya habla de los problemas a los que se ha enfrentado.

Esto ha quedado reflejado en su nuevo álbum Childstar y es que Danna Paola habla de temas más adultos y explora su lado más oscuro.

Como parte de la promoción de Childstar, Danna Paola concedió una entrevista a la Burrita Burrona donde habló sobre su evolución en este nuevo disco.

Danna Paola describió su nuevo álbum como un renacer en donde muestra su versión más luminosa y autentica.

Durante su intervención, Danna Paola destacó que en la canción Atari se anima a hablar sobre el sexo, un tema que ha sido tratado como tabú en la sociedad.

Danna Paola destacó que para ella el sexo es un acto espiritual y es una manera de liberarse en esta etapa de su carrera.

En ese sentido, Danna Paola puntualizó que las personas la siguen viendo como una linda niña por lo que se sorprenden al verla más liberal.

Danna Paola destacó que ya no es esa niña, pues ya es un adulto que “le gusta coger”.

En su conversación, Danna Paola resaltó que ya no encuentra la manera para que las personas entiendan que ya creció y que ahora se encuentra en una nueva etapa.

“Soy un adulto, la gente como que todavía sigue en este de ya no es la linda niña, no güey, me gusta coger, verga”

Danna Paola